NEORIS asciende a Advanced Tier Services Partner de AWS: un nuevo horizonte en soluciones en la Nube

La participación de NEORIS como socio Advanced de AWS ayudará a que ambas marcas expandan su influencia en el ecosistema digital, continuando con su misión de ofrecer soluciones de vanguardia. Gracias al acceso a las últimas tecnologías AWS, el acelerador digital global certifica que sus clientes están a la vanguardia del progreso tecnológico NEORIS, acelerador digital global con más de 20 años de experiencia en la transformación digital de grandes empresas, anuncia su nuevo estatus como Advanced Tier Services Partner en la red de Amazon Web Services (AWS). Este nivel no solo refleja el compromiso de la compañía con la excelencia en la implementación de soluciones en la Nube, sino que también subraya su profunda competencia técnica y su demostrada capacidad para ofrecer resultados efectivos.

Profundizando en el rol de socio

Desde esta posición, NEORIS tendrá un papel crucial en la arquitectura e implementación de soluciones en la Nube, ofreciendo:

Una combinación de innovación y seguridad que maximiza el rendimiento y la eficiencia de las operaciones.

Acceso a las últimas tecnologías AWS, certificando que los clientes estén a la vanguardia del progreso tecnológico.

Desarrollo de soluciones para las necesidades específicas de cada cliente, asegurando un ajuste óptimo y una integración fluida.

Participación en programas exclusivos que fortalecerán sus capacidades de venta y marketing para obtener una ventaja competitiva significativa. Beneficios directos para clientes

De igual manera, los clientes de NEORIS disfrutarán de una serie de beneficios tangibles gracias a este nuevo nivel de colaboración con AWS:

Innovación acelerada: Acceso prioritario a las últimas herramientas y tecnologías de AWS que aceleran la transformación digital. Soluciones mejoradas: Uso de la extensa biblioteca de recursos de AWS para implementar soluciones que, simultáneamente, son sólidas e innovadoras. Soporte superior: Un canal directo de soporte técnico de AWS, que garantiza respuestas rápidas y efectivas a desafíos técnicos complejos. Marcelo Gomes Da Costa, Head of Global Strategic Alliances en NEORIS, comentó que "alcanzar el estatus de Advanced Tier Services Partner es una validación de nuestra experiencia técnica y un reflejo de la estrecha colaboración entre NEORIS y AWS. Esta asociación nos equipa mejor para ofrecer soluciones excepcionales que ayudan a nuestros clientes a concretar sus ambiciones digitales".

Además, añadió: "estamos entusiasmados por las nuevas oportunidades que esta designación nos ofrece. Es un paso adelante en el compromiso que tenemos de ofrecer no solo tecnología, sino también estrategias de transformación que preparan a los clientes para el futuro".

Una unión con gran potencial

Con la mirada puesta en el futuro, la participación de NEORIS como socio Advanced de AWS será un parteaguas para que ambas marcas expandan su influencia en el ecosistema digital, continuando su misión de ofrecer soluciones de vanguardia que superen las expectativas de los clientes.

Para más información sobre cómo esta nueva designación puede beneficiar particularmente a distintos proyectos, visitar www.neoris.com