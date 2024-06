Tramitar una herencia Internacional; El gran desafío de los españoles

Tramitar una herencia internacional se ha convertido en un desafío cada vez más complejo para muchas personas en España. Con la globalización y el aumento de la movilidad internacional, es cada vez más común que los ciudadanos españoles hereden bienes fuera de su país de residencia. El proceso de tramitación de una herencia internacional está plagado de dificultades que pueden complicar significativamente la adjudicación de estos bienes a los legítimos herederos.

Una de las principales complicaciones al tramitar una herencia internacional es la diversidad de sistemas legales. Cada país tiene sus propias leyes sobre sucesiones, lo que puede crear conflictos y equivocaciones. Por ejemplo, en Italia y Alemania, el derecho hereditario sigue principios distintos a los de España, lo que puede llevar a interpretaciones legales divergentes y a la necesidad de asesoramiento especializado en derecho comparado.

Otro aspecto que aumenta la dificultad en tramitar estas herencias es la fiscalidad. Los impuestos sobre sucesiones varían ampliamente de un país a otro, y los herederos pueden encontrarse sujetos a doble imposición. En Francia, por ejemplo, la carga fiscal sobre las herencias puede ser considerablemente alta, lo que requiere una planificación fiscal cuidadosa para minimizar los costos. En Latinoamérica, la situación puede ser aún más compleja debido a la fluctuación económica y la inestabilidad normativa.

LA INCERTIDUMBRE DE TRAMITAR UNA HERENCIA INTERNACIONAL Cuando una persona se entera de que le corresponde una herencia en un país extranjero, no sabe ni por dónde empezar a realizar los trámites para reclamar lo que le pertenece. No sabe si es necesaria o no la contratación de un abogado local, si, por el contrario, debe hacerlo en España, o en varios países a la vez.

El principal desafío al tramitar una herencia internacional radica en las diferentes leyes que pueden aplicarse según la normativa específica de los países involucrados en una sucesión. La gestión documental, tributaria, la declaración de herederos y la partición de la herencia; son procesos que pueden variar significativamente entre jurisdicciones. Grupo Hereda ofrece servicios integrales que van desde la defensa judicial o la mediación, hasta la asesoría fiscal en materia de Sucesiones.

APOYO INTEGRAL DE GRUPO HEREDA Grupo Hereda no solo se encarga de la gestión legal, fiscal y administrativa; sino que también ayuda a superar obstáculos comunes como el idioma, la distancia, y las diferencias en la legislación. Esto permite a los herederos enfocarse en otros aspectos de sus vidas mientras los expertos se encargan de todo. Además, gracias a su sistema de cobro a la finalización del expediente, Grupo Hereda no solicita al heredero adelanto alguno o provisión de fondos, los honorarios se facturan al final de la tramitación, una vez el heredero haya recibido lo correspondiente a su parte de la herencia. Esta fórmula elimina el riesgo financiero para los herederos, la preocupación de adelantar dinero y asegura al heredero la finalización del expediente de la forma más beneficiosa y breve posible.

Se puede contactar con ellos de forma totalmente gratuita a info@grupohereda.com, trabajan en cualquier parte del mundo y sin provisión de Fondos. No permitir que el dinero o las barreras geográficas sean un obstáculo para recibir las herencias.