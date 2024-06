Origen Solar impulsa la rentabilidad con la doble certificación energética

En un contexto energético cambiante, Origen Solar, una ingeniería especializada en proyectos de energías renovables, destaca que la rentabilidad a largo plazo es clave en este tipo de inversión, la cual se mide a 25 años La energía solar sigue siendo una apuesta rentable, no solo por el ahorro que genera, sino también por las ayudas públicas disponibles este 2024.

Doble certificación energética: un valor añadido

En este contexto, Origen Solar ofrece una doble certificación energética para todas sus instalaciones, cumpliendo con el requisito del Real Decreto-ley 18/2022. Esta certificación es esencial para poder aplicar deducciones en la Renta para obras que reduzcan la demanda de energía eléctrica primaria no renovable en un mínimo del 30% o que logren una clasificación energética A o B.

"Nos satisface poder ofrecer a todos nuestros clientes esta doble certificación energética. Mediante este proceso, los usuarios pueden beneficiarse de una deducción en la renta que retorna entre el 40 y el 60% de la inversión inicial. Estas deducciones no solo aceleran la amortización de la inversión, sino que, en muchos casos, junto con las bonificaciones del IBI proporcionadas por los ayuntamientos, hacen que la instalación sea prácticamente gratuita para el cliente", señala Daniel Rubio, director ejecutivo de Origen Solar.

Beneficios concretos para los clientes

Realizar esta doble certificación permite a los clientes de Origen Solar aprovechar las deducciones fiscales disponibles hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta medida, combinada con las subvenciones Next Generation y las bonificaciones municipales del IBI, hace que la inversión en energía solar fotovoltaica sea aún más atractiva, independientemente de las fluctuaciones temporales en el precio de la energía.

Rubio añade: "La rentabilidad de los proyectos de energía solar debe verse en un horizonte de 25 años. El precio de la energía puede bajar a corto plazo, pero lo que realmente hace que esta inversión sea rentable son los ahorros constantes en la factura energética y las ayudas públicas que existen actualmente. En Origen Solar, ayudamos a nuestros clientes a obtener el máximo beneficio de cada euro invertido en energía renovable".

Compromiso con la calidad y eficiencia

Origen Solar prioriza la excelencia en la calidad y eficiencia de los equipos. La compañía proporciona equipos de las mejores marcas, garantizando así la durabilidad y fiabilidad de las instalaciones. Con una monitorización constante durante el período de garantía y opciones de mantenimiento a largo plazo, Origen Solar asegura una producción óptima y una prolongada vida útil de las plantas solares.

La oferta de Origen Solar abarca desde proyectos de energía solar fotovoltaica hasta sistemas de aerotermia, proporcionando soluciones integrales y sostenibles a particulares, comunidades de vecinos, comercios y empresas industriales.

Más sobre Origen Solar

Origen Solar es una ingeniería especializada en proyectos de energías renovables, con sede en Sant Cugat del Vallès. Desde su fundación en febrero de 2020, la empresa se ha dedicado a promover el autoconsumo de energía eléctrica y ofrecer soluciones integrales de energía solar fotovoltaica y aerotermia para particulares, comunidades de vecinos, comercios y empresas industriales. Origen Solar se distingue por el compromiso con la sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética y el compromiso social en todas las operaciones.