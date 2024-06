Andorra la Vella. ¿Qué actividades podemos hacer en verano?

Andorra es un país que siempre se ha vinculado al esquí y los deportes de nieve. Su magnífica ubicación en los Pirineos hace de esta región el destino perfecto para los amantes de la nieve y del invierno. Sin embargo, su capital, Andorra la Vella, también puede ser el destino perfecto para unas vacaciones de verano.



Sí, la gran capital andorrana tiene infinidad de planes y de oportunidades ideales para quienes buscan desconectar en pleno verano. Si alguna vez te habías planteado pasar tus vacaciones aquí, en la época de calor, te vamos a ayudar a hacer que sean inolvidables con una serie de propuestas perfectas para todos los gustos.

Los mejores planes de verano en Andorra La Vella

Prepárate para anotar nombres, lugares y cosas que hacer. Te traemos varios planes y sitios de Andorra La Vella que debes visitar en tus próximas vacaciones de verano. Esta ciudad esconde mucho más de lo que parece, de hecho, siempre tiene algo más que ofrecer a todos los turistas que se lanzan a descubrirla.

Echa un vistazo a continuación, porque te traemos una selección de propuestas que te va a enamorar:

Unas fallas que son Patrimonio

La noche de San Juan se celebra por todo lo alto en Andorra La Vella con las Fallas y fallaires. Una fiesta que se ha convertido en Fiesta de Interés Cultural y que forma parte del patrimonio cultural del país.

Culmina con la tradicional hoguera de San Juan, pero todo lo que rodea a esta gran llama es un espectáculo que merece ser vivido al menos una vez en la vida. Varias quemas, fallas de luz que cambian de colores para los más pequeños, música, bailes y muchas celebraciones se dan la mano en este evento tan especial.

Bici Lab, el museo de los ciclistas

Bici Lab, también conocido como BLA, es uno de esos lugares a los que todo amante del ciclismo debe ir al menos una vez en la vida. Los Pirineos son un lugar perfecto para el entrenamiento de ciclistas profesionales, y eso ha quedado reflejado en este museo de la bicicleta que, a lo largo y ancho de sus 1700 metros cuadrados, analiza la trayectoria y posibilidades de este vehículo de dos ruedas.

Una visita aquí te puede hacer vivir un descenso por un bikepark usando simuladores avanzados, o incluso sentirse sobre dos ruedas en cualquier parte del mundo gracias a la realidad virtual. Es un centro pensado por y para el entretenimiento y el aprendizaje, como también para mostrar lo importante que es este deporte.

De shopping por Meritxell

Si tienes ganas de ir de compras, no hay nada como visitar la Avenida Meritxell, en pleno corazón de Andorra La Vella. Es el núcleo del The Shopping Mile y va desde el casco antiguo hasta la calle de la Unió. A lo largo de todo su recorrido, encontrarás decenas de tiendas con las marcas más prestigiosas del mundo.

No importa lo que busques: moda, joyería, cosméticos, relojería, tecnología… Aquí hay de todo, y para todos los bolsillos, para que nadie se quede sin disfrutar de la genial experiencia de compra que se ofrece en la capital de Andorra. Además, hay desde boutiques hasta grandes almacenes y centros comerciales en los que disfrutar de muchas más experiencias más allá del shopping. Sabrás cuándo empiezas tus compras, pero no cuándo acabas.

Una ruta cultural

En el caso de que busques planes culturales, además de poder echar un vistazo a los museos y otros eventos que se celebran todos los meses en la ciudad, hay varios puntos clave de Andorra la Vella que debes visitar.

Puedes hacer una enorme ruta con la que descubrir La Noblesse du Temps, escultura de Dalí que está en el Pont de la Rotonda, recorrer el barrio antiguo de la ciudad para visitar la antigua sede del Consejo General, la Casa de Vall, o también la Iglesia de Sant Esteve que está en la misma zona. Hay muchos rincones con encanto que no puedes dejar pasar. Y, por supuesto, no puedes irte sin unas fotos de la Plaza del Poble.

Por supuesto, a todas estas propuestas que te acabamos de dar tenemos que sumar una enorme y variada oferta gastronómica, por no hablar de los entornos naturales que rodean a la ciudad. Puedes pasar un verano inolvidable en Andorra la Vella, solo tienes que dedicar algo de tiempo a recorrerla para ir descubriendo poco a poco esos encantos que brillan incluso en las estaciones de más calor del año. Porque no todo es esquí y nieve.

Anímate, echa un vistazo a la gran selección de alojamientos que hay en la capital del principado y lánzate a descubrir todo lo que esta gran ciudad tiene que ofrecerte. Te adelantamos que querrás volver más de un verano.