Lashes & Go anuncia la nueva apertura de un centro en una de las vías de moda en Madrid

En los últimos años, Lashes & Go se ha posicionado como una de las franquicias del sector de belleza más destacadas en territorio español. La apuesta a una estrategia dinámica e innovadora por parte de sus fundadores ha permitido el crecimiento del proyecto de manera exponencial en gran parte del territorio.

A propósito de esto, la empresa ha anunciado la nueva apertura de un centro para el próximo mes de junio. Esta sede estará ubicada en Calle Ponzano, en una de las zonas que están de moda en Madrid.

Un modelo de negocio innovador y rentable Desde sus inicios en 2014, Lashes & Go se ha enfocado en convertirse en pionero en el sector de la estética y belleza profesional, especializándose principalmente en extensiones de pestañas, microblading, manicura y pedicura. Esta franquicia ha experimentado un crecimiento notable en España, gracias a su enfoque dinámico y diferenciador tanto en la atención al cliente como para sus asociados.

Además, esta empresa ha orientado sus esfuerzos a proporcionar un concepto novedoso de belleza, centrado en la originalidad y caracterizado por sus servicios personalizados. En este contexto, la nueva apertura de su sede ubicada en Calle Ponzano, representa un paso clave en el recorrido de esta marca, ya que refleja su compromiso con el crecimiento constante y el mantenimiento de su filosofía de supervisión en todas las etapas y procesos de franquiciados.

Con respecto a esto último, el proceso que desarrolla esta firma abarca desde aspectos distintivos de la marca, como el diseño de los salones, hasta la intención de brindar a los clientes una experiencia completa de comodidad y embellecimiento en cada una de sus instalaciones.

El nuevo local de Calle Ponzano ofrece una amplia gama de servicios Al igual que sucede en cada una de sus sedes, la nueva apertura de Lashes & Go también contará con un extenso catálogo de servicios de alta calidad. Esto incluye extensiones de pestañas, tratamientos de micropigmentación, lifting y depilación facial, manicura y pedicura, entre otros. A su vez, esta diversificación de servicios, así como el acceso a diferentes herramientas tecnológicas revolucionarias para gestionar al equipo de trabajo y la atención a los franquiciados, han consolidado a esta firma como una de las más distinguidas en el sector belleza en España.

Adicionalmente, esta nueva apertura también destaca la visión de esta empresa de continuar su crecimiento, manteniendo su propuesta única y exclusiva en cada lugar donde se establezca. En su página web es posible acceder a más información para conocer al detalle su modelo de negocio.

Con la nueva apertura de Calle Ponzano, en una de las zonas más vibrantes de Madrid, Lashes & Go continúa pisando fuerte en el sector de belleza y estética en España.