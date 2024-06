Cómo Ahorrar un 30% al Vender la Empresa; Caso de Éxito

La decisión de vender una empresa es una de las más trascendentales que puede tomar un empresario. En el entorno actual, caracterizado por la incertidumbre económica y la rápida evolución del mercado, es esencial que los vendedores de una sociedad o empresa estén bien preparados para asegurar una transacción exitosa y maximizar los beneficios.

Soraya Martínez-abogada y responsable del Departamento Mercantil de Grupo Carrillo, explica con detalle un reciente caso de éxito.

En Grupo Carrillo, ha tenido un caso reciente que ilustra perfectamente la importancia de la preparación adecuada al vender una empresa. Un empresario acudió a nuestro despacho buscando asesoría sobre una oferta de compra recibida de su competencia. La primera tarea fue realizar un estudio exhaustivo de su compañía, lo cual reveló un detalle crucial: los costos fiscales de la venta ascendían aproximadamente al 30% del precio de venta. Esta cifra contrastaba significativamente con el 1.25% de tributación efectiva que hubiera supuesto si la empresa hubiera estado estructurada como un holding, beneficiándose de la exención del 95% prevista en el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para las rentas derivadas de la transmisión de participaciones sociales.

Sorprendido por esta diferencia, el empresario decidió no proceder con la venta de su empresa, puesto que “lo que quedaba en el bolsillo” tras el pago de los correspondientes impuestos no reflejaba el verdadero valor de su empresa. Inició entonces un procedimiento de reestructuración adecuado a su estructura. Este caso subraya una realidad fundamental: una planificación y preparación minuciosas pueden marcar la diferencia entre una venta desfavorable y una altamente beneficiosa.

No es la primera vez que se encuentra con situaciones similares. Por eso, cuando detectamos en las conversaciones con empresarios un interés en vender, ya sea a corto, medio o largo plazo, rápidamente se les advierte sobre la importancia de la preparación. La venta de una empresa no debe tomarse a la ligera; requiere una inversión significativa de tiempo y recursos para maximizar el valor de la transacción.

El proceso de preparación debe incluir varios pasos clave: Evaluación de la Empresa

Realizar una evaluación detallada para determinar el valor justo de la empresa es esencial. Esto puede implicar la contratación de un profesional para llevar a cabo la valoración o el uso de métodos de valoración comunes, como el múltiplo de EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), que varía según el sector.

Documentación y Registros Financieros

Mantener una contabilidad clara y precisa es crucial. Los estados financieros auditados, los registros de impuestos y otros documentos relevantes deben estar en orden y ser accesibles para el escrutinio de los compradores potenciales. La transparencia financiera no solo facilita el proceso de venta, sino que también genera confianza en los compradores.

Revisión Legal y Cumplimiento Normativo

Asegurarse de que la empresa cumple con todas las leyes y regulaciones pertinentes es fundamental. Esto incluye revisar contratos, licencias, permisos y cualquier otra documentación legal que pueda ser relevante en la transacción. El cumplimiento normativo no solo evita posibles litigios futuros, sino que también puede ser un punto de venta para los compradores interesados.

Estructura Societaria Tipo Holding

Establecer una estructura societaria tipo holding es crucial si se está remotamente interesado en vender la empresa. Como adelantábamos, este tipo de estructuras, correctamente preparadas y desarrolladas, puede ofrecer ventajas fiscales significativas. Un holding permite a la empresa vendedora beneficiarse de determinados beneficios fiscales, como la exención del 95% en la transmisión de participaciones sociales. Esta estructura facilita la optimización fiscal, aprovechando exenciones disponibles y reduciendo considerablemente la carga tributaria en la venta.

El proceso de creación de un holding puede parecer complejo, pero las ventajas fiscales y estratégicas a largo plazo justifican el esfuerzo. Los holdings no solo ofrecen beneficios fiscales, sino que también pueden mejorar la gestión de las empresas subsidiarias y facilitar la atracción de inversores.

Conclusión

La venta de una empresa es un proceso complejo que requiere una planificación meticulosa y una ejecución precisa. La evaluación adecuada, el mantenimiento de registros financieros claros, la revisión legal y la implementación de una estructura societaria eficiente son pasos fundamentales para asegurar una transacción exitosa. En Grupo Carrillo, han visto de primera mano como estas estrategias pueden transformar el resultado de una venta.

Por lo tanto, es fundamental invertir en una preparación adecuada al considerar la venta de una empresa. Esto no solo maximizará el valor de la transacción, sino que también garantizará que el resultado final refleje el verdadero valor de la empresa.