¿Cuáles son los alimentos que más recomiendan los nutriólogos para bajar de peso?

El software para nutriólogos Monitor nutricional ha publicado un artículo en el cual, recopilando la información de miles de dietas hechas por los mejores nutriólogos de México ha identificado que tipo de alimentos recomiendan más a sus pacientes con eso tendrás las claves para alimentarte mejor, bajar de peso, o ser más saludable. Vamos directo a la lista de los 5 alimentos que más aparecieron en las dietas.

Lechuga. Apareció en 2007 dietas. No es de sorprender, pues es la base de muchas ensaladas además proporciona 95% agua, contiene fibra y es bajo en calorías. Aporta potasio (ayudando a la función nerviosa y muscular), hierro (ayuda a la formación de glóbulos rojos) y calcio (ayuda a tener huesos y dientes sanos. Su suave sabor permite que acompañe ensaladas, tacos, tostadas, pozole, sopes etc. No olvidar incluir lechuga en las comidas.

Manzana. Apareció en 2039 dietas. Por algo es el logotipo de muchos nutriólogos. Es dulce y deliciosa, además contiene fibra que ayuda al funcionamiento del intestino, ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares por su aporte de pectina, ayuda a proteger el estómago, combatir algunas bacterias como la Helicobacter pilory. Tiene acción antioxidante y antinflamatoria, lo cual ayuda a prevenir el cáncer. Por esto y más existe el dicho "Una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía"

Arroz cocido. Estuvo presente en 2098 dietas. El arroz es una excelente fuente de energía, no contiene gluten, es fácil de digerir, y se puede acompañar con diferentes verduras para cada gusto.

Tortilla de Maíz. Presente de 5452 dietas. Es el segundo lugar en los alimentos más recomendados. A diferencia del pan, la tortilla sí tiene mucha fibra, está hecha de un cereal integral, lo cual ayuda a la digestión no contiene ingredientes que provoquen aumento de peso. Aporta calcio, que se absorbe casi al 100%, mucho más que la leche o el queso. Es baja en calorías, se puede usar para muchísimos alimentos y todo tipo de deliciosos tacos.

Aguacate. Presente en 5838 dietas. Es el alimento que más recomendaron el año pasado los especialistas en nutrición. ¡Es una fruta! Pertenece al grupo alimenticio de las grasas, pero las grasas "buenas", que ayudan al cuerpo. Ayuda a reducir los niveles de colesterol y regular el "azúcar en la sangre", Desinflama articulaciones y mejora el colesterol. Sus vitaminas C y E ayudan a la piel, uñas y cabello.

No olvidar en el caso de querer mejores resultados para bajar de peso o estar más saludable, lo ideal es ser asesorado por un profesional. En el directorio de Monitor Nutricional se puede encontrar un nutriólogo cerca o una consulta en línea para hacer una dieta personalizada.