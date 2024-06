Hipnosis ansiedad Barcelona, Psicohipnos ofrece una alternativa para su tratamiento

¿Qué es la Ansiedad? La ansiedad es una reacción normal y saludable del cuerpo que se activa frente una amenaza o un peligro.

La ansiedad se convierte en trastorno de ansiedad cuando el cuerpo reacciona activando estos mecanismos de estrés frente a situaciones que no son amenazantes, peligrosas o si se manifiestan habitualmente, hasta el punto que interfiere de manera importante en la vida diaria.

Ángel Fernández de Psicohipnos, especialista en hipnosis, explica cómo sus servicios de hipnosis ansiedad Barcelona pueden ayudar a eliminar o aliviar los problemas generados por este trastorno.

¿Cómo la hipnosis ayuda a combatir la ansiedad? La hipnosis es una herramienta muy eficaz en el tratamiento de los trastornos de ansiedad, porque permite conseguir en poco tiempo, profundos estados de calma y bienestar que reducen la sensación de ansiedad y proporcionan un alivio en un corto tiempo de forma duradera (comparado con otros métodos), el mismo estado de trance hipnótico es en sí mismo muy relajante por eso la hipnosis es muy útil para controlar la ansiedad.

Además, la hipnosis permite trabajar directamente las emociones, con la parte inconsciente de la mente, y así facilitar la modificación de aquellas reacciones exageradas de miedo, preocupación, angustia, etc. que están asociadas ya sea a situaciones o estímulos concretos o bien a contextos más generales o indeterminados, o incluso no conscientes, como puede ser el caso de una ansiedad generalizada o algunos tipos de ataques de pánico.

La duración del tratamiento de hipnosis para la ansiedad puede variar según los casos, aunque ya desde las primeras sesiones se observan progresos importantes. También, la utilización de audios de hipnosis fuera de las sesiones permite que la persona desarrolle más rápidamente un mayor autocontrol y confianza en sí mismo, y aumente su resistencia psicológica.

Psicohipnos: tratamiento para la ansiedad con hipnosis Ángel Fernández, director de Psicohipnos y especialista en el tratamiento del estrés y el trastorno de ansiedad, tiene más de 18 años de experiencia ayudando a las personas con hipnosis científica, una práctica que combina los estudios de hipnosis, PNL, coaching y diferentes estilos de psicoterapia para combatir problemas psicológicos complejos. Tales como, altos niveles de estrés, temores difíciles de dominar y preocupaciones que afectan notoriamente el estilo de vida general.

Las sesiones de hipnosis ansiedad Barcelona realizadas por Ángel Fernández en Psicohipnos promueven cambios permanentes en los patrones mentales y emocionales de las personas, los cuales se traducen en resultados positivos en sus actitudes, acciones y pensamientos.