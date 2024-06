Topógrafo corneal con refractómetro, un dispositivo versátil muy solicitado por los oftalmólogos

El uso de equipos médicos especializados es indispensable para el desempeño de los profesionales de la salud. Especialmente para aquellos que trabajan dentro del campo de la oftalmología. Uno de los exámenes que más se realizan dentro de esta especialidad es la topografía corneal, una prueba diagnóstica no invasiva que permite conocer las características de la córnea, identificar alteraciones en su superficie, así como patologías que afectan la visión, como por ejemplo el queratocono. De ahí la importancia de contar con tecnología de vanguardia para garantizar la precisión de los resultados. Con este propósito, la empresa GX2 pone en el mercado su topógrafo corneal con refractómetro RET-700.

Un examen de la visión que mapea la superficie ocular La córnea es la capa externa y transparente que recubre la parte externa del ojo, permite el paso de la luz y protege al iris y al cristalino, por lo que tiene una función óptica y protectora. Por eso su cuidado y supervisión es importante, ya que puede verse afectada por ciertas patologías, lesiones y deformaciones. En estos casos, es indispensable evaluar su superficie y morfología a través de estudios especializados como la topografía ocular.

Este examen es una prueba indolora, breve y no invasiva que permite obtener un mapa detallado de la superficie ocular, para conocer las características de la córnea e identificar algunas patologías de la visión, como el queratocono, una afección que puede llevar a un trasplante de córnea si no es tratada a tiempo.

Asimismo, la topografía realizada con equipos de última tecnología permite detectar irregularidades en la membrana corneal como cicatrices, crecimientos anormales como la pinguécula o el pterigio, hipermetropía, miopía, y diversas patologías corneales entre las que se cuentan, además del queratocono, las ectasias, cataratas, la úlcera corneal y el astigmatismo irregular.

El AutoRefractómetro Queratómetro Topógrafo RET-700 que ofrece GX2 El topógrafo corneal RET-700 que GX2 pone en el mercado es una plataforma integrada de alta precisión, con un diseño ergonómico, que hace que sea muy solicitado por los oftalmólogos.

A este topógrafo se le puede incorporar un software para el análisis de las glándulas de Meibomio, un estudio especial no invasivo que permite detectar cambios en estas glándulas que se ubican en los párpados superior e inferior. Se trata de un dispositivo “todo en uno”, que integra las funciones de un refractómetro, queratómetro, topógrafo, PC y base de datos.

Ofrece la posibilidad de incluir otro software adicional para el análisis del ojo seco, cuya detección temprana es crucial para la mejora de esta condición y prevención de este problema ocular, que se presenta con mayor frecuencia en personas mayores y mujeres en fase de cambio hormonal.

El topógrafo corneal RET-700 toma de manera automática y simultánea las medidas de queratometría y topografía, capturando hasta seis imágenes de topografía de forma continua.