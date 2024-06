Si el baño está lleno de basura, se puede disminuir con este pequeño cambio

En un vasto conjunto de opciones sostenibles, optar por pasta de dientes en formato de pastilla o polvo es una de las alternativas recargables más sencillas disponibles.

Los baños suelen estar llenos de basura Por donde se mire hay pequeños productos y tubos destinados a la basura. Un envase de crema hidratante dura solo unos pocos meses. Cualquier crema o maquillaje destinado al área de los ojos debe reemplazarse cada tres meses. Las botellas vacías se acumulan constantemente en el cubo de basura del baño, y muchos se plantean como poner fin a esto.

En los últimos años, han salido al mercado productos de cosmética en presentaciones sólidas, como champús, geles de ducha o desodorantes. Pero una de las que mejor funciona es la pasta de dientes con recargas ya sea en pastillas o en polvo.

Mínima Organics es una marca española que ofrece una solución con sus bolsas de recarga con producto que dura aproximadamente 6 meses y se puede rellenar frascos de vidrio o aluminio ya existentes en casa. Estas bolsas además son compostables, lo cual elimina por completo los envases de usar y tirar. Es un pequeño ajuste en el mar de frascos y tubos destinados a un vertedero, pero cualquier cambio positivo es bienvenido.

Las pastillas de pasta de dientes son un polvo comprimido que se mastica para activarlo y formar una espuma para cepillarse los dientes. Contienen algunos de los ingredientes de la pasta de dientes normal, como calcio. La de Mínima Organics además contiene flúor, al contrario del polvo, que está disponible sin flúor. Obviamente, tirar menos tubos es mejor para el medio ambiente, especialmente porque los tubos de pasta de dientes no son reciclables. Las pastillas y el polvo también son excelentes para viajar, ya que no son líquidas y no corren el riesgo de explotar o gotear en un avión.

El dentífrico en polvo de Mínima Organics está disponible en sabores como menta, clavo y canela, y flor de sal de Ibiza con limón. Estas opciones ofrecen una forma sostenible y eficaz de mantener la higiene dental sin comprometer la eficacia, ya que sus formulaciones están avaladas por dentistas e higienistas quienes recomiendan a sus pacientes alguna de estas opciones con ingredientes naturales y sin ingredientes tóxicos.

Se necesita una pequeña adaptación muy sencilla para usar una pastilla o el polvo a la hora de lavarse los dientes. La pastilla se debe masticar unas cuantas veces y el polvo se debe tocar el cepillo suavemente. Es un cambio de hábito muy simple y que requiere solo algunos días de uso para acostumbrarse - y luego es difícil volver atrás. Una de las principales razones por las que no se puede volver atrás es porque cada vez que se prueba una pasta de dientes normal, sorprende lo dulce y artificial que sabe.

Acerca de Mínima Organics Mínima Organics se fundó en 2020 con el objetivo de ofrecer productos sostenibles y recargables que ayudan a reducir el desperdicio y promover un estilo de vida más ecológico. Han desarrollado una línea de pastas de dientes ecológicas en envases reciclables y compostables, utilizando ingredientes limpios. Además, Mínima Organics ofrece accesorios como hilo dental vegano, cepillos de bambú y una línea de pastas de dientes de viaje.

Como una empresa zero waste, aprobada por dentistas y hecha en España, Mínima Organics se dirige a todas las personas preocupadas por el planeta y que buscan alternativas sostenibles sin comprometer la eficacia. La empresa ha sido reconocida como una de las empresas de mayor impacto #porelclima y ha sido parte de la incubadora de Barcelona Activa y el Impact Hub de economía circular.

Para más información sobre Mínima Organics, visitar la web www.minimaorganics.com y seguirlos en Instagram @minimaorganics.