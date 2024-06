Teneca demuestra su creatividad Ilimitada con su nueva obra

Teneca es un término derivado del idioma Tamazight, una variante de la lengua bereber hablada principalmente en ciertas regiones de Marruecos. Su significado se relaciona con la mujer. Además, es el seudónimo empleado por la novel escritora María del Carmen García González, autora de numerosas novelas, cuentos y relatos. Entre sus obras se pueden mencionar “La del claro de luna. "Tintziri”, “Balansiya”, “Ansina lo cuento”, “Mamá es magia”, y su obra más reciente titulada “Ira Inocente”. Esta última es una historia que tiene al mar como protagonista.

La muerte de un submarinista como punto de partida En la novela “Ira Inocente”, Teneca invita al lector a sumergirse en una historia ambientada en la Playa de Leri del pueblo de Los Silos. Allí se descubrirán una serie de hechos relacionados con la muerte de un submarinista, a través de un relato en el que se plasma la diversidad, costumbres y tradiciones de muchos pueblos de Tenerife.

“Ira inocente” es un libro lleno de acción y misterio que envuelve al lector, llevándolo por diversas zonas de la isla como Buenavista del Norte y Los Silos, Garachico, Icod de los Vinos, entre otros pueblos. Se trata de una historia que tiene el mar como protagonista.

El mar en Canarias supone un recurso económico para las familias. Los jóvenes sin trabajo, a través de la pesca submarina, el marisqueo, la sal, la carnada para pescar, y más artes, pueden obtener algún beneficio. Desde la antigüedad, el silencio del pueblo, la complicidad de sus gentes, hacen que esta práctica siga viva, para sobrevivir en momentos de crisis. Es un deporte, un entretenimiento que une a la juventud y hace que se alejen de los malos hábitos. La novela muestra ese mundo interno de los pueblos que aún pervive.

Creatividad Ilimitada María del Carmen García González, mejor conocida como Teneca, se revela en cada uno de sus libros como una apasionada por la historia y las costumbres canarias. Algo que la ha llevado a convertirse en una de las escritoras más destacadas de Tenerife. Esto también se debe al valioso apoyo de la Asociación Cultural Acte Canarias, así como de la Plataforma Independiente de Escritores Libres Piel de Letras.

A través de su narrativa, Teneca demuestra que su creatividad no tiene límites, y la novela “Ira Inocente” no es la excepción. Se trata de un interesante relato que invita a moverse de una realidad evidente a una ficción realista.