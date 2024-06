ZeroVelutina ha creado una nueva solución para el problema de las avispas velutinas en España

Las avispas velutinas integran una subespecie originaria del sudeste asiático que ha invadido varias zonas de España desde el año 2016. En este sentido, los expertos han localizado miles de nidos en distintas regiones de Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, el País Vasco y Cataluña. Estos insectos se han convertido en un problema para el desarrollo de la apicultura en estas áreas.

En particular, esto se debe a que los efectos de su presencia en las colmenas son devastadores, ya que su ataque debilita estos ecosistemas y, en consecuencia, su producción de miel. Es por ello que la firma ZeroVelutina ha lanzado al mercado una solución novedosa que ha denominado como “trampa troyana antivelutinas”.

Un auténtico caballo de Troya en las colmenas de avispas asiáticas ZeroVelutina es una empresa conformada por expertos en apicultura ubicada en León, España. Estos profesionales han ensayado distintas soluciones contra las avispas asiáticas. Al analizar el problema y las trampas existentes en el mercado, encontraron que estos productos no aportaban una solución definitiva. En buena medida, las herramientas disponibles se basaban solo en intentar ahogar a las avispas asiáticas, atrayéndolas a un recipiente con alimento.

Aunque con esos sistemas se solía acabar con muchos de estos insectos, era imposible eliminar a todos y el problema no mejora ni matando miles de ellas en las trampas.

Ahora bien, la nueva trampa estilo troyano de ZeroVelutina acaba con las avispas en su totalidad, eliminando los nidos desde adentro. Para ello, utiliza el principio de atraerlas hacia una trampa, pero en lugar de ahogarlas, las impregna con un insecticida de acción retardada. Entonces, los insectos vuelven a su nido con la sustancia en sus patas y abdomen, y la reparten en su interior. Cuando esta acción se multiplica por decenas y hasta cientos de individuos de una misma colmena, el final de la colonia se hace inevitable.

Solución segura, ecológica y selectiva Los desarrolladores de ZeroVelutina han sido cuidadosos al diseñar esta solución contra las avispas asiáticas. En este sentido, aseguran que es una trampa selectiva, ya que el factor atrayente solo funciona con las avispas velutinas. De esta manera, el insecticida no afecta a las abejas ni a otras especies.

Para los apicultores es una solución segura porque elimina la necesidad de atrapar manualmente a las avispas e impregnarlas en forma individual de insecticida. Adicionalmente, su acción retardada permite que las primeras visitantes a la trampa informen a otros miembros de su colmena sobre la fuente alimenticia. Esto multiplica la cantidad de troyanos y elimina el nido en su totalidad en un menor tiempo.

Gracias a ZeroVelutina es posible acceder a una solución eficaz y sostenible para el problema que representan las avispas velutinas en España.