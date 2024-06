Celebrando la diversidad y aceptación: 'HÉCTOR: Madrid City' y el Espíritu del Orgullo

Con motivo del mes del Orgullo, que conmemora los históricos disturbios de Stonewall ocurridos en junio de 1969, en Nueva York, Se presenta una oportunidad ideal para explorar narrativas que honran la diversidad y la aceptación. Una de estas historias es "HÉCTOR: Madrid City", escrita por Cristian Tersy y disponible en Amazon, que captura la esencia de la comunidad LGTBI de Madrid a través de los ojos de un joven en busca de su identidad El Espíritu de Stonewall en Madrid

Los disturbios de Stonewall desencadenaron un movimiento global por los derechos LGTBI, dando lugar a las celebraciones del Orgullo que se realizan en muchas ciudades del mundo. HÉCTOR: Madrid City refleja este espíritu, retratando el viaje de Héctor en Madrid, una ciudad famosa por la cultura inclusiva y la vibrante escena LGTBI.

El viaje de autodescubrimiento de Héctor

El traslado de Héctor a Madrid simboliza la búsqueda de autodescubrimiento y aceptación, reflejando las luchas y los triunfos de la comunidad LGTBI. Las experiencias en Chueca, el corazón LGTBI de Madrid, están llenas de desafíos y celebraciones, personificando el espíritu del Orgullo.

Iconos de la Cultura LGTBI: La Veneno y Federico García Lorca

La historia LGTBI de España está marcada por figuras icónicas como La Veneno y Federico García Lorca. La Veneno, una valiente mujer transexual visible en los años 90 en España, simboliza la lucha y la resistencia. La vida y obra de esta figura inspiran a muchos, dejando un impacto duradero en la cultura popular. Los recientes ataques a la placa conmemorativa de La Veneno, situada en el Parque del Oeste de Madrid, no solo representan un ataque a su persona, sino a toda la comunidad LGTBI, resaltando la importancia de seguir luchando por la igualdad y el respeto.

Federico García Lorca, uno de los más grandes poetas de España, resuena profundamente con la comunidad LGTBI. Las obras de Lorca exploran temas de identidad, amor y libertad, contribuyendo significativamente a la literatura y los derechos LGTBI. La obra "Poeta en Nueva York" aborda temas de aislamiento y la búsqueda de identidad, reflejando la experiencia LGTBI.

"Quiero dormir un rato, un rato, un minuto, un siglo; pero que todos sepan que no he muerto" - Federico García Lorca, Poeta en Nueva York.

Sinopsis de HÉCTOR: Madrid City

Héctor: Madrid City narra la emotiva historia de Héctor, un apasionado barista de 29 años, y John, un estudiante estadounidense de 27 años, quienes se encuentran en el vibrante mercadillo de El Rastro en Madrid. Una conversación sobre música y literatura se transforma en una profunda conexión, llevándolos a explorar juntos la capital española. A medida que la relación entre ellos se profundiza, enfrentan desafíos como la idea de una relación abierta y la gestión de celos e inseguridades. Incidentes inesperados y una preocupación por la salud prueban el amor entre ellos, pero también refuerzan el compromiso. La inminente partida de John a Brooklyn añade nostalgia e intensidad, pero la promesa de mantener una comunicación abierta demuestra que el amor puede superar cualquier adversidad. La novela es un homenaje a la honestidad, la fuerza del vínculo humano y la capacidad del amor para iluminar los días más oscuros.

HÉCTOR: Madrid City se presenta como una obra que no solo entretiene, sino que también celebra la diversidad y la aceptación, valores esenciales en el Mes del Orgullo.

Enlaces y Redes Sociales

Enlace Amazon: HectorMadrid.City

Website: Plastic Books

TikTok: @Plastic.Books

Instagram: @Plastic.Books

YouTube: @PlasticBooks Vídeos

HÉCTOR: Madrid City