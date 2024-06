La creciente demanda de los implantes dentales, por Clínica Dental Nueva Ciudad

La tecnología en odontología avanza a pasos agigantados y con ella, la demanda de implantes dentales se ha convertido en una necesidad prioritaria para aquellos que buscan recuperar la funcionalidad y estética de su sonrisa. Según explica Cristina Sánchez Sánchez, gerente de la Clínica Dental Nueva Ciudad en Torrelavega, este hecho se atribuye a una mayor concienciación de la población sobre la importancia de la salud bucodental y la necesidad de solucionar la pérdida de piezas dentales Aumento de la concienciación sobre la salud bucodental

El aumento de la concientización en la población sobre los efectos devastadores de la pérdida dental no tratada y sus impactos funcionales es notorio en comparación con años anteriores. Este cambio se debe en parte al esfuerzo de organizaciones de salud, medios de comunicación y profesionales del sector, como la Clínica Dental Nueva Ciudad, que trabajan arduamente para destacar la importancia de mantener una buena higiene oral y las consecuencias que puede tener la pérdida de piezas dentales.

Además, la accesibilidad a la información desempeña un papel fundamental. Con el auge de Internet y las redes sociales, la información sobre los tratamientos, incluidos los implantes dentales, se ha vuelto más accesible para el público general. En la actualidad, las personas pueden investigar sobre las distintas opciones de tratamiento, leer testimonios de otros pacientes y conocer más acerca de los procedimientos antes de tomar una decisión. Este acceso a la información, junto al cuidado de la salud y estética que predomina hoy en día, permite que las personas tomen decisiones más informadas y busquen tratamientos a largo plazo, los cuales antes podían parecer inaccesibles.

Beneficios de los implantes dentales

La ausencia de piezas dentales puede llevar a problemas de masticación, desplazamiento de los dientes adyacentes y pérdida de hueso maxilar, afectando significativamente la calidad de vida. Por esta razón, cada vez más personas buscan soluciones efectivas y permanentes para reemplazar dientes perdidos o deteriorados, siendo los implantes dentales una de las opciones más recomendadas y demandas.

Especialistas de la Clínica Dental Nueva Ciudad destacan que los implantes dentales ofrecen numerosos beneficios en comparación con otras alternativas, como las prótesis removibles (dentaduras postizas) o los puentes fijos.

El Dr. Imad Chalkha, especialista en implantología, defiende que los implantes dentales proporcionan gran estabilidad al estar diseñados para integrarse con el hueso maxilar, imitando la estructura y función de los dientes naturales. Esto permite a los pacientes masticar y hablar con mayor confianza, sin preocuparse por el desplazamiento de los dientes o la incomodidad. Otro beneficio relevante es la preservación del hueso maxilar. Cuando se pierde un diente, el hueso circundante comienza a deteriorarse debido a la falta de estimulación. Los implantes dentales actúan como raíces artificiales, estimulando el hueso y ayudando a mantener su volumen y densidad. Esto no solo mejora la salud bucodental, sino que también contribuye a mantener la estructura facial, evitando el aspecto hundido que puede resultar de la pérdida ósea.

En respuesta a la creciente demanda de implantes dentales, que refleja un cambio positivo en la percepción de la salud bucodental, la Clínica Dental Nueva Ciudad de Torrelavega continúa trabajando para ofrecer a sus pacientes los últimos avances en implantología dental. Su objetivo es proporcionar soluciones efectivas para abordar la pérdida de piezas dentales, no solo para restaurar sonrisas, sino también para mejorar significativamente la calidad de vida.