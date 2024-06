Daniel Schepers revela los 5 pasos infalibles para crear una marca personal desde cero

Hoy en día, muchas personas utilizan su imagen para vender cualquier producto o servicio. A esto se le conoce como marca personal. Para tener una identidad única y exitosa hay que aportar un valor diferencial y generar en los clientes potenciales una buena percepción y un nivel alto de confianza. Hasta la fecha, existen muchas estrategias para tener una marca de tipo personal sólida. También hay muchos expertos que se dedican a ayudar a otros individuos en este aspecto, entre ellos Daniel Schepers, creador de la empresa Incubadora de Lanzamientos, quien revela cinco pasos infalibles para iniciar desde cero y lograr los objetivos en el menor tiempo posible.

Marca personal desde cero de la mano de Daniel Schepers Daniel Schepers se graduó en administración y finanzas, pero su gran pasión siempre fue emprender y crear una marca personal. Tras un colapso profesional decidió ir tras su sueño y se enfocó en lograr una estabilidad económica sin tener que depender de ningún horario laboral. Una vez que alcanzó la meta, tuvo la misión de ayudar a otras personas y es lo que ha venido haciendo al revelar sus secretos.

Una de las cosas que recomienda Schepers para lograr una marca atractiva es cuidar el tipo de contenido que se publica en las redes sociales como Instagram, donde los usuarios buscan entretenerse, educarse e inspirarse. En ese sentido, precisa que lo primordial para empezar desde cero es no buscar visitas, sino centrarse en ganar dinero. "Las redes sociales son un vehículo para conseguir un fin, el fin último es ganar dinero", afirma Schepers. Además, añade que "si no utilizas las redes sociales a tu favor, ellas te están utilizando a ti, ya que las visitas no importan, sino la forma en la que haces dinero", indica.

Por otra parte, recalca que es crucial determinar al público que se quiere captar e indagar acerca de sus necesidades y problemas para así poder ofrecer un producto o servicio que les sirva como solución. "Hay que dejar el ego a un lado y pensar solo en el cliente", manifiesta Schepers.

Qué más tomar en cuenta para potenciar la marca personal Daniel Schepers menciona que una vez que se conoce a los prospectos, llega el momento de crear contenido de calidad que tenga una iluminación y un sonido acorde. No obstante, remarca que no hay que buscar la perfección. "Tenemos que mostrarnos tal y como somos, porque los videos con los que he generado más visitas son los que tienen menos edición y más producción", subraya el experto.

Acota que también es fundamental no hacer cosas complejas y que lo ideal es que las publicaciones sean entendibles para cualquier persona. A la par, aconseja no solo subir reels a Instagram, ya que de esa forma es poco factible convertir a seguidores en compradores. Finalmente, explica que los contenidos cortos son ideales para atraer compradores, pero que los largos son el canal para lograr conversiones.