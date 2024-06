Estrategias avanzadas para mejorar el email marketing de manera automatizada, por Funnel Tropia

Hoy en día, tanto el email marketing como las herramientas de marketing automation son fundamentales para que las empresas se comuniquen de forma eficiente con los clientes. En particular, recurrir a estas soluciones e implementarlas correctamente aumenta significativamente las tasas de conversión y mejora la relación con los usuarios.

A propósito de esto, la empresa Funneltropia se especializa en la utilización de estos recursos a través de la plataforma ActiveCampaign. De esta manera, es posible diseñar y ejecutar campañas para optimizar las posibilidades que ofrecen estas herramientas.

Gestión de cuentas en ActiveCampaign En primer lugar, para desarrollar campañas exitosas es necesario configurar correctamente los flujos de automatización en ActiveCampaign. De esta manera, los usuarios reciben correos electrónicos ante acciones o situaciones puntuales. Por ejemplo, estos envíos se pueden realizar cuando abandonan un carrito de compra, dan clic a un enlace o visitan determinadas páginas web.

Según indican los especialistas de Funnel Tropia, para maximizar el impacto de acciones de email marketing es necesario seguir algunas buenas prácticas como crear líneas de asunto atractivas, ofrecer contenido relevante y de valor, optimizar la presentación para dispositivos móviles con diseño responsive y sostener una cierta frecuencia de envíos, entre otras alternativas.

También es conveniente mantener una lista de correos electrónicos saludable. Esto potencia el éxito de la automatización. Con respecto a esto, los usuarios inactivos perjudican el rendimiento de las entregas y distorsionan las métricas. Por este motivo, es importante identificar las cuentas que no han interactuado durante un período significativo de tiempo y tratar de involucrarlas nuevamente. Si este esfuerzo no surte efecto, la mejor solución es eliminarlas de la lista de correos electrónicos.

La importancia de la segmentación de leads La segmentación de leads es una estrategia poderosa para personalizar la comunicación y aumentar la relevancia de las campañas de email marketing. Al respecto, cuando una empresa divide la lista de contactos en segmentos basados en características comunes, es posible elaborar un mensaje más dirigido y eficaz.

Además, estos grupos pueden ser creados con base en diversos criterios como comportamiento de compra, ubicación geográfica, intereses específicos y etapa en la que están en el embudo de ventas. Entonces, los leads que han mostrado interés en un producto o servicio puntual reciben más campañas centradas en ese ítem, mientras que los clientes recurrentes pueden ser el objetivo de programas de fidelidad u ofertas exclusivas.

En resumen, mejorar el email marketing y optimizar el uso de herramientas de marketing automation requiere de un enfoque estratégico. Para ello, es posible recurrir a los profesionales de Funnel Tropia. Con este apoyo especializado, un negocio puede aumentar la tasa de conversión y construir relaciones más fuertes y duraderas con sus clientes.