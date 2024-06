El aprendizaje por juegos es un sistema beneficioso para empresas que buscan conseguir más productividad

Está demostrado que el juego es una de las formas más efectiva de aprendizaje en los niños. De esta manera, se consolidan asociaciones que permiten desarrollar una mayor concentración y creatividad.

Ahora bien, este sistema también resulta efectivo en la adultez. Hoy en día, cada vez más empresas optan por el aprendizaje por juegos como una alternativa de transmisión de saberes. Es por esto que en No Name Sport ponen a disposición su conocimiento en gamificación para acompañar distintos procesos de capacitación. Estas acciones se enfocan en mejorar el trabajo en grupo y la productividad.

La gamificación como método eficaz de enseñanza Aunque el concepto de gamificación ya tiene varios años, hace poco tiempo ha venido tomando importancia en programas de formación y capacitación de las empresas. Este es un método en el que, a través del juego, se busca incentivar el aprendizaje para alcanzar más y mejores resultados organizacionales.

En No Name Sport han diseñado un proceso de teambuilding para las empresas en el que se refuerza el trabajo en equipo demostrando que es una forma efectiva para alcanzar objetivos. Este sistema consiste en el desarrollo de una serie de actividades al aire libre que consiguen que los participantes se involucren en diferentes tareas colaborativas mientras pasan un rato divertido.

Entre las actividades que ofrecen en este programa para empresas destacan el humor amarillo, láser tag, paintball y supervivencia, entre otros juegos que ponen a prueba la capacidad de trabajo en equipo para la resolución de los distintos retos.

Otra de las propuestas innovadoras de esta empresa consiste en realizar actividades de teambuilding de forma virtual. Entonces, a través de un juego, en el que, por ejemplo, los participantes deben salvar el planeta de la destrucción, se pueden incrementar habilidades de asociación y trabajo en equipo.

Beneficios de la formación a través del juego Uno de los beneficios más directos e importantes de la gamificación es el aumento de la motivación y el sentido de pertenencia. A través de este método, se promueve una competencia sana entre el equipo de trabajo logrando que las metas empresariales se alineen con los objetivos individuales. Esto permite obtener mejores resultados.

Este impacto en la motivación también tiene grandes beneficios en cuanto a productividad, ya que está demostrado que un trabajador contento se desempeña de mejor manera. En definitiva, con la gamificación es posible conseguir un mayor conocimiento del equipo de trabajo y generar más confianza para lograr mejores resultados.

Por último, No Name Sport se especializa en organizar diferentes actividades lúdicas, de acuerdo a las necesidades de cada empresa, para aprovechar las ventajas de la gamificación. Todas ellas se enfocan en mejorar el trabajo en equipo, aumentar el sentido de pertenencia y, por lo tanto, optimizar la productividad de las empresas.