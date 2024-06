Polaris Renewable Energy anuncia la propuesta de modificación del Plan Omnibus de Incentivos a Largo Plazo

Las modificaciones del Plan no serán efectivas a menos que se reciban todas las aprobaciones necesarias Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) ('Polaris' o la 'Compañía') desea anunciar que su consejo de administración ha autorizado y aprobado una enmienda al plan ómnibus de incentivos a largo plazo de la Compañía (el «Plan») para pasar de un plan renovable a un plan fijo, y buscará la aprobación de esta enmienda en la próxima reunión de sus accionistas el 20 de junio de 2024 (la 'Reunión').

A su debido tiempo se presentará una modificación de la circular de información de gestión de fecha 17 de mayo de 2024 (la «Circular») con las modificaciones específicas. Se recomienda a los accionistas que consulten la modificación de la Circular para obtener más detalles.

Las modificaciones del Plan no serán efectivas a menos que se reciban todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de los accionistas de la Empresa en la Junta y cualquier aprobación reglamentaria necesaria.

Sobre Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. (anteriormente, Polaris Infrastructure Inc.) es una empresa canadiense que cotiza en bolsa y se dedica a la adquisición, desarrollo y explotación de proyectos de energías renovables en América Latina. "Somos un contribuyente de alto rendimiento y financieramente sólido en la transición energética".

La empresa opera en 5 países latinoamericanos e incluye una central geotérmica (~82 MW), 3 centrales hidroeléctricas de pasada (33 MW) y 3 proyectos solares (fotovoltaicos) en funcionamiento (35 MW).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene determinada «información de carácter prospectivo» que puede incluir, entre otras, afirmaciones relativas a acontecimientos o resultados futuros, así como a las expectativas de la dirección sobre la capacidad de la empresa para seguir repartiendo dividendos en el futuro. Dicha información prospectiva refleja las convicciones actuales de la dirección y se basa en la información de que dispone actualmente. A menudo, pero no siempre, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como «planea», «espera», «se espera», «presupuesto», «programado», «estima», «pronostica», «predice», «pretende», «objetivos», «apunta», «anticipa» o «cree» o variaciones (incluidas variaciones negativas) de tales palabras y frases, o pueden identificarse por declaraciones en el sentido de que ciertas acciones «pueden», «podrían», «deberían», «harían», «podrían» o «se llevarán a cabo», ocurrirán o se lograrán.