La Homeopatía como tratamiento para migrañas de años de evolución

La HOMEOPATÍA es una especialidad médica que aborda una gran cantidad de enfermedades.La HOMEOPATÍA puede resolver cuadros de migraña o de cefalea tensional, de años de evolución, y es frecuente que esto suceda. Los pacientes pueden padecer durante años esta dolencia y desconocer que la HOMEOPATÍA es una opción terapéutica.

El dolor MIGRAÑOSO, típicamente se localiza de un lado, o puede comenzar en un lado de la cabeza para después desplazarse, suele tener las características de un dolor pulsátil, como que late y acompañarse de síntomas concurrentes como náuseas o vómitos, que al paciente le moleste la luz o los sonidos y busque una habitación poco iluminada y silenciosa, esto puedo durar unas horas o extenderse por más tiempo perturbando el descanso o las ocupaciones cotidianas.

El dolor de cabeza del tipo TENSIONAL por lo general es constante, se describe compresivo en vincha, en la frente o puede ser en la región occipital, o generalizado, puede deberse a contracturas musculares, por falta de sueño, stress o alteraciones en la visión.

En la consulta HOMEOPÁTICA se analiza detalladamente las características de “el” dolor de cabeza del paciente que se consulta, con sus modalidades, momentos de aparición, síntomas acompañantes y causalidades o desencadenantes si los hubiera; posteriormente, se investiga también características generales del paciente, su individualidad, carácter, gustos, deseos y aversiones, sueños, esto se realiza fundamentalmente a través de una entrevista en la cual se procura generar un espacio donde el paciente pueda expresarse libremente y no sentir cierta presión por parte del médico. El Médico Homeópata quiere saber como es su paciente, conocer la persona que desarrollo esta enfermedad que genera el motivo de consulta, no juzga ni interpreta, la curación será consecuencia del medicamento prescripto. La consulta puede desarrollarse online, pero sin prescindir de análisis ya realizados o solicitar otros si el caso así lo amerite.

Se comienza entonces con un medicamento que puede resolver, mitigar o espaciar este problema y en la medida que no se interrumpa el proceso llegar a una cura definitiva suave y duradera.