Tratamiento del Colon Irritable con Homeopatía y Alimentos Recomendados

El Colon o Intestino Irritable: ¿Se puede tratar con Homeopatía? ¿Hay alimentos recomendables?

Si, y suele responder muy bien en la mayoría de los casos. Este cuadro clínico cursa con algunas variantes, lo habitual es que alterne entre constipacion y diarrea, predominando alguno de ellos por distintos períodos de tiempo. La consulta se da cuando hay un recrudecimiento del cuadro clínico y el médico clínico de adultos o el pediatra no ha podido resolver el caso.

Es conocida la acción de la HOMEOPATÍA en el área emocional, pero no solo. Es un tratamiento integrador de las distintas partes que están involucradas en esta enfermedad, a nivel biológico y emocional, activando los procesos naturales de reparación como consecuencia del medicamento HOMEOPÁTICO.

El medicamento homeopático actúa a un nivel muy profundo, esto le permite generar una cascada de reacciones notándose sus efectos en distintas áreas: como dijimos emocional, pero también físico, sobre todo en las alteraciones funcionales antes de que se produzca la lesión.

¿Cómo puede ser que un estímulo genere tantas respuestas? Imaginemos las reacciones que se producen al ver un peligro inminente; al observar un león que se acerca a gran velocidad, los latidos del corazón se aceleran, la respiración se incrementa, los vasos sanguíneos de los tejidos osteomusculares se dilatan para proporcionar mayor irrigación a los músculos, la glucosa almacenada como glucógeno en el hígado se libera, las pupilas se dilatan y muchos otros cambios ocurren, preparando al organismo para enfrentar el peligro.Todo esto sucede con solo el estímulo visual. De manera análoga, se puede imaginar la acción del medicamento homeopático actuando a varios niveles del organismo, ayudando a resolver procesos como el colon irritable, que involucra tantas áreas del cuerpo.

¿Y la alimentación? Es de gran ayuda, una aliada, pero también puede que sea un obstáculo a la curación, porque el mejor tratamiento homeopático no va a poder corregir un estímulo dañino, diario y permanente para nuestro problema de salud.

Estas recomendaciones que son generales, es necesario ver cada caso. Una individualización comienza siendo según qué tipo de evacuaciones prevalecen en la persona, puede ser que prevalezca la constipación o que alterne con diarrea. En el caso de que prevalezca la constipación, lo recomendable es ingerir algo más de fibra, tenemos en general dos tipos de fibras: solubles, presente principalmente en las frutas y legumbres, y fibras insolubles, que se encuentra en productos integrales y verduras. Por lo general son mejor toleradas inicialmente las fibras solubles, cuando el cuadro de Intestino/Colon Irritable no está controlado. Siguiendo con la filosofía de alimentos verdaderos, se aplica también en el Intestino Irritable, carnes, huevos, sin problema. Excluir ultra procesado y aunque no sea celíaco la persona con Intestino Irritable, en muchas ocasiones que se verá en el momento, se benefician con una dieta libre de gluten, es una intolerancia al gluten no celíaca.