Barcelona se presenta como ‘Capital Mundial del Talento’, con sedes en las principales capitales españolas, San Francisco y Florencia

La Fundación Impulsa Talentum, que tiene por objetivo la investigación, divulgación y promoción del talento en las organizaciones, su fidelización y su gestión humanista, ha presentado esta mañana el manifiesto "Barcelona, Capital Mundial del Talento" (en catalán y castellano) Esta iniciativa es un paso adelante en el proyecto emprendido por la Fundación hace 10 años para difundir el valor del talento por medio de iniciativas de reconocimiento y visibilidad de personas, emprendedores o empresas. Desde hace dos años, la Fundación Impulsa Talentum trabaja en la humanización de las empresas por medio de la fidelización del talento.

El manifiesto destaca la necesidad de centrar el avance tecnológico en los valores humanos, promoviendo la cohesión social, la salud, la paz y la equidad como motores de la gobernanza y objetivos finales del desarrollo tecnológico, empresarial y social. Barcelona, con su rico patrimonio cultural e histórico, se propone como epicentro internacional para la promoción de una cultura del talento que priorice el humanismo contemporáneo, los derechos humanos, la innovación responsable y la colaboración diversa.

El acto ha tenido lugar en el Salón Martí l’Humà, de la Plaza del Rey de Barcelona, lugar emblemático de la capital catalana. Se trata del antiguo Palacio Real de la Corona de Aragón, y el mismo emplazamiento donde los Reyes Católicos recibieron a los primeros americanos que llegaron a Europa, los índios taínos que Colón trajo en su primer viaje. Elemento simbólico para este proyecto, que precisamente tiene por objectivo las relaciones Internacionales y lograr la plena integración social del colectivo de expatriados en las sociedades de acogida.

Impulso internacional

El encuentro ha contado con la presencia de los principales impulsores de esta iniciativa internacional. Michael Blackman, CEO de ISE Integrated Systems Europe, la feria audiovisual más importante de Europa y una de las principales del mundo, se ha referido a la "necesidad global actual de saber identificar el talento y abrirse a las nuevas oportunidades e ideas que éste brinda para las empresas". En este sentido, ha indicado que la iniciativa presentada en Barcelona está abierta a todo el mundo.

Zina Jarrahi Cinker, directora del think tank Matter e impulsora de Puzzle X, reconocida estratega en el campo de las tecnologías avanzadas de vanguardia como la IA, blockchain o nanotecnología junto con física cuántica y su uso para aconseguir un futuro más sostenible en linea con los ODS, ha comentado que "estamos en una era donde las tecnologias exponenciales están hibridando, muchas están en una fase de madurez y superponiéndse y necesitamos conocer cómo van a evolucionar. Necesitamos tener un talento diverso y con un enfoque humanista para esta nueva era de la humanidad".

Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO y Presidente de la Fundación Cultura de Paz, ha intervenido por videoconferencia y ha indicado que vivimos un momento donde el talento y la creatividad son las herramientas necesarias para ser valiente en el ámbito internacional. "Hay que atreverse a decir que no al veto en Naciones Unidas y en la UE, estamos en el momento para desarrollar en plenitud el primer articulo de la Carta de Naciones Unidas".

Alberto Zucconi, director adjunto de la World Academy of Arts & Sciences, una de las entidades más prestigiosas del mundo en cuanto a pensamiento social, científico y artístico y de la que fueron miembros personalidades como Albert Einstein o Bertrand Russell, entre otros, y cuya misión es promover ideas originales que cambien el mundo, ha explicado que "el momento actual no es solo el de las buenas intenciones, sinó el de poner todo nuestro conocimiento y talento en buscar soluciones que funcionen de manera global".

Por su parte, Bru Recolons, presidente de Impulsa Talentum, ha agradecido a la Sociedad civil su presencia, ha abierto desde Barcelona al mundo esta iniciativa. "Necesitamos volver a poner al hombre en el centro del mundo. Sólo el talento humano, amparado en los Derechos Humanos y los ODS, puede hacerlo".

La Fundación Impulsa Talentum cuenta ya con el respaldo de Instituciones y organismos internacionales de renombre, tales como la World Academy of Arts and Sciences, el World University Consortium y el think tank Matter y Integrated Systems Europe, entre otros. La apuesta por Barcelona como Capital Mundial del Talento también incluye la apertura de sedes en grandes capitales como Madrid, Bilbao, Málaga o Valencia, interesadas en acoger jornadas específicas y sectoriales de este hub de talento. Con ello se amplia la iniciativa al resto de España y se promueve la participación del Gobierno español y de instituciones y empresas públicas y privadas de todo tipo.

Entre los firmantes del manifiesto y asistentes al acto figuran representantes de entidades significatives de ámbitos dispares, entre otros, PIMEC, Foment del Treball, el Colegio Oficial de Médico, el Colegio Oficial de Arquitectos, el Gremio de Restauración, el Conservatorio del Liceo, la Fundación Ona Futura, el Cluster de la Bioenergia, el Banc Sabadell, Aigües de Barcelona, La Salle Technova, Leitat, el Barcelona Centre de Disseny, el Catalan American Council, FIDEM, el Mercado de la Boqueria, FEGRAM-Mercados de Catalunya, EURECAT, Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, GES, hasta completar una lista de más de sesenta Instituciones, empresas y colectivos profesionales.

Fidelizar el talento

Según la OCDE, la permanencia media de los trabajadores en una empresa en España es de 10,5 años y un tercio de los actuales trabajos se verá transformado por la tecnología. En este entorno cambiante, las empresas necesitan fidelizar el talento, adaptarlo e integrarlo. Paralelamente, las empresas del país perderán en torno a 45.100 millones de euros en ingresos como consecuencia de la escasez de talento (Estudio de PwC). Estos problemas de base son el núcleo del planteamiento que se propone solucionar la Fundación Impulsa Talentum mediante una estrategia transversal.

Desde las organizaciones convocantes se reclama hacer de Barcelona la sede del Observatorio del Talento que promueven y del Congreso Internacional de Talento, que reúna a pensadores, creadores e innovadores de todo el mundo. El último congreso organizado por Impulsa Talentum ya tuvo el marco del World Peace Forum, precisamente en Barcelona. El objetivo es agrupar en un mismo hub, observatorio y congreso a los expertos internacionales en talento, directores de talento de corporaciones y empresas, psicólogos y neurocientíficos, expertos en gestión de personal, directores de escuelas de negocio y expertos en liderazgo.

Según Bru Recolons, presidente de la Fundación Impulsa Talentum y uno de los impulsores de este evento, "hay una apuesta internacional para repensar los estudios sobre el talento y la cultura organizacional, para difundir las buenas prácticas laborales y la gobernanza de instituciones y empresas". En este sentido, Recolons considera que "esto va mucho más allá de la tarea que desarrollan las entidades para atraer talento a nuestras ciudades o comunidades. No se trata solo de dinero e inversión, se trata de personas y de futuro. Y España, un país que se ha destacado durante su historia por sus gentes, por sus habilitades comunicativas y su empatía, puede liderar este cambio y esta revolución empresarial que ponen a la persona en el centro del debate".

Formación y cooperación

Con esta filosofía, Federico Mayor Zaragoza, Bru Recolons, Michael Blackman, Garry Jacobs, Zina Cinker y otros se han aliado para poner el foco en un proyecto que trabaje, desde el ámbito académico, la formación y la psicología directamente con las organizaciones y con las ciudades para ofrecerles las mejores soluciones para integrar y fidelizar ese talento que llega de forma natural.

En el acto también se han mencionado iniciativas clave de la Fundación como el BCN World Talent Hub, que incluye un observatorio, el Congreso Mundial del Talento, y otras herramientas de promoción del talento. Estas iniciativas han sido respaldadas por una amplia variedad de instituciones y organizaciones, incluyendo la Fundación Cultura de Paz, con sede en Madrid y presidida por Federico Mayor Zaragoza, Leitat, La Salle Technova, el Futbol Club Barcelona, colegios profesionales y empresas tecnológicas.

La Fundación Impulsa Talentum invita a instituciones, empresas y entidades de todo el mundo a unirse a esta iniciativa, comprometiéndose a promover una cultura del talento que ponga al ser humano en el centro del avance y la innovación. La presencia de nuevos firmantes será muy valorada y contribuirá a hacer de Barcelona la Capital Internacional del Talento, un punto de encuentro para los sectores industrial, cultural, científico, tecnológico y muchos otros.

Esta iniciativa es un paso adelante en el proyecto emprendido por la Fundación hace 10 años para difundir el valor del talento por medio de iniciativas de reconocimiento y visibilidad de personas, emprendedores o empresas. Desde hace dos años, la Fundación Impulsa Talentum trabaja en la humanización de las empresas por medio de la fidelización del talento.

El manifiesto destaca la necesidad de centrar el avance tecnológico en los valores humanos, promoviendo la cohesión social, la salud, la paz y la equidad como motores de la gobernanza y objetivos finales del desarrollo tecnológico, empresarial y social. Barcelona, con su rico patrimonio cultural e histórico, se propone como epicentro internacional para la promoción de una cultura del talento que priorice el humanismo contemporáneo, los derechos humanos, la innovación responsable y la colaboración diversa.

El acto ha tenido lugar en el Salón Martí l’Humà, de la Plaza del Rey de Barcelona, lugar emblemático de la capital catalana. Se trata del antiguo Palacio Real de la Corona de Aragón, y el mismo emplazamiento donde los Reyes Católicos recibieron a los primeros americanos que llegaron a Europa, los índios taínos que Colón trajo en su primer viaje. Elemento simbólico para este proyecto, que precisamente tiene por objectivo las relaciones Internacionales y lograr la plena integración social del colectivo de expatriados en las sociedades de acogida.

Impulso internacional

El encuentro ha contado con la presencia de los principales impulsores de esta iniciativa internacional. Michael Blackman, CEO de ISE Integrated Systems Europe, la feria audiovisual más importante de Europa y una de las principales del mundo, se ha referido a la "necesidad global actual de saber identificar el talento y abrirse a las nuevas oportunidades e ideas que éste brinda para las empresas". En este sentido, ha indicado que la iniciativa presentada en Barcelona está abierta a todo el mundo.

Zina Jarrahi Cinker, directora del think tank Matter e impulsora de Puzzle X, reconocida estratega en el campo de las tecnologías avanzadas de vanguardia como la IA, blockchain o nanotecnología junto con física cuántica y su uso para aconseguir un futuro más sostenible en linea con los ODS, ha comentado que "estamos en una era donde las tecnologias exponenciales están hibridando, muchas están en una fase de madurez y superponiéndse y necesitamos conocer cómo van a evolucionar. Necesitamos tener un talento diverso y con un enfoque humanista para esta nueva era de la humanidad".

Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO y Presidente de la Fundación Cultura de Paz, ha intervenido por videoconferencia y ha indicado que vivimos un momento donde el talento y la creatividad son las herramientas necesarias para ser valiente en el ámbito internacional. "Hay que atreverse a decir que no al veto en Naciones Unidas y en la UE, estamos en el momento para desarrollar en plenitud el primer articulo de la Carta de Naciones Unidas".

Alberto Zucconi, director adjunto de la World Academy of Arts & Sciences, una de las entidades más prestigiosas del mundo en cuanto a pensamiento social, científico y artístico y de la que fueron miembros personalidades como Albert Einstein o Bertrand Russell, entre otros, y cuya misión es promover ideas originales que cambien el mundo, ha explicado que "el momento actual no es solo el de las buenas intenciones, sinó el de poner todo nuestro conocimiento y talento en buscar soluciones que funcionen de manera global".

Por su parte, Bru Recolons, presidente de Impulsa Talentum, ha agradecido a la Sociedad civil su presencia, ha abierto desde Barcelona al mundo esta iniciativa. "Necesitamos volver a poner al hombre en el centro del mundo. Sólo el talento humano, amparado en los Derechos Humanos y los ODS, puede hacerlo".

La Fundación Impulsa Talentum cuenta ya con el respaldo de Instituciones y organismos internacionales de renombre, tales como la World Academy of Arts and Sciences, el World University Consortium y el think tank Matter y Integrated Systems Europe, entre otros. La apuesta por Barcelona como Capital Mundial del Talento también incluye la apertura de sedes en grandes capitales como Madrid, Bilbao, Málaga o Valencia, interesadas en acoger jornadas específicas y sectoriales de este hub de talento. Con ello se amplia la iniciativa al resto de España y se promueve la participación del Gobierno español y de instituciones y empresas públicas y privadas de todo tipo.

Entre los firmantes del manifiesto y asistentes al acto figuran representantes de entidades significatives de ámbitos dispares, entre otros, PIMEC, Foment del Treball, el Colegio Oficial de Médico, el Colegio Oficial de Arquitectos, el Gremio de Restauración, el Conservatorio del Liceo, la Fundación Ona Futura, el Cluster de la Bioenergia, el Banc Sabadell, Aigües de Barcelona, La Salle Technova, Leitat, el Barcelona Centre de Disseny, el Catalan American Council, FIDEM, el Mercado de la Boqueria, FEGRAM-Mercados de Catalunya, EURECAT, Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, GES, hasta completar una lista de más de sesenta Instituciones, empresas y colectivos profesionales.

Fidelizar el talento

Según la OCDE, la permanencia media de los trabajadores en una empresa en España es de 10,5 años y un tercio de los actuales trabajos se verá transformado por la tecnología. En este entorno cambiante, las empresas necesitan fidelizar el talento, adaptarlo e integrarlo. Paralelamente, las empresas del país perderán en torno a 45.100 millones de euros en ingresos como consecuencia de la escasez de talento (Estudio de PwC). Estos problemas de base son el núcleo del planteamiento que se propone solucionar la Fundación Impulsa Talentum mediante una estrategia transversal.

Desde las organizaciones convocantes se reclama hacer de Barcelona la sede del Observatorio del Talento que promueven y del Congreso Internacional de Talento, que reúna a pensadores, creadores e innovadores de todo el mundo. El último congreso organizado por Impulsa Talentum ya tuvo el marco del World Peace Forum, precisamente en Barcelona. El objetivo es agrupar en un mismo hub, observatorio y congreso a los expertos internacionales en talento, directores de talento de corporaciones y empresas, psicólogos y neurocientíficos, expertos en gestión de personal, directores de escuelas de negocio y expertos en liderazgo.

Según Bru Recolons, presidente de la Fundación Impulsa Talentum y uno de los impulsores de este evento, "hay una apuesta internacional para repensar los estudios sobre el talento y la cultura organizacional, para difundir las buenas prácticas laborales y la gobernanza de instituciones y empresas". En este sentido, Recolons considera que "esto va mucho más allá de la tarea que desarrollan las entidades para atraer talento a las ciudades o comunidades. No se trata solo de dinero e inversión, se trata de personas y de futuro. Y España, un país que se ha destacado durante su historia por sus gentes, por sus habilitades comunicativas y su empatía, puede liderar este cambio y esta revolución empresarial que ponen a la persona en el centro del debate".

Formación y cooperación

Con esta filosofía, Federico Mayor Zaragoza, Bru Recolons, Michael Blackman, Garry Jacobs, Zina Cinker y otros se han aliado para poner el foco en un proyecto que trabaje, desde el ámbito académico, la formación y la psicología directamente con las organizaciones y con las ciudades para ofrecerles las mejores soluciones para integrar y fidelizar ese talento que llega de forma natural.

En el acto también se han mencionado iniciativas clave de la Fundación como el BCN World Talent Hub, que incluye un observatorio, el Congreso Mundial del Talento, y otras herramientas de promoción del talento. Estas iniciativas han sido respaldadas por una amplia variedad de instituciones y organizaciones, incluyendo la Fundación Cultura de Paz, con sede en Madrid y presidida por Federico Mayor Zaragoza, Leitat, La Salle Technova, el Futbol Club Barcelona, colegios profesionales y empresas tecnológicas.

La Fundación Impulsa Talentum invita a instituciones, empresas y entidades de todo el mundo a unirse a esta iniciativa, comprometiéndose a promover una cultura del talento que ponga al ser humano en el centro del avance y la innovación. La presencia de nuevos firmantes será muy valorada y contribuirá a hacer de Barcelona la Capital Internacional del Talento, un punto de encuentro para los sectores industrial, cultural, científico, tecnológico y muchos otros.