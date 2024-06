Quirón Prevención pone el acento en la importancia de implementar las '5 eses' en las empresas

La empresa líder en el sector de la salud ocupacional destaca los beneficios de aplicar esta metodología de origen japonés en el entorno laboral Definir una cultura corporativa es a menudo un camino difícil para las empresas. De hecho, conseguir un sistema que garantice el bienestar de los trabajadores a la vez que eficiencia y productividad de la empresa puede suponer un gran reto. En este contexto, consultores en Seguridad y Salud de Quirón Prevención recomiendan la implementación de la metodología de las "5 eses" (o 5S). Un sistema originario de Japón que busca optimizar el espacio de trabajo y fomentar una cultura de orden y disciplina.

Las 5S se centran en otros tantos conceptos japoneses. Cada uno de ellos desempeña un papel crucial en la creación de un entorno laboral eficiente y seguro.

SEIRI –"Clasificar". Consiste en separar lo "necesario" de lo "no necesario" y, aunque suene a una práctica sencilla, implica una reflexión sobre lo que es indispensable para hacerse con el espacio de trabajo. SEITON – "Organizar". Una vez definido aquello que es necesario para realizar las actividades propias del proceso que realizamos, se debe estructurar de forma correcta, ya que esto reflejará una mejora en tiempos, seguridad y eficiencia. SEISO – "Limpieza y orden". Este principio va más allá de dejar impecable el espacio de trabajo, ya que busca una limpieza a conciencia y a propósito en su implementación, buscando anticipar errores, fallas, incidentes y accidentes. SEIKETSU – "Estandarizar". Para lograr consolidar las primeras tres etapas se necesita realizar el proceso de estandarización para tener un patrón de lo que es válido o aceptable y que no lo es y, especialmente, contribuyendo a mantener los avances y sostener los cambios. SHITSUKE – "Disciplina". Conocida como la última "ese". Sin embargo, forma parte de toda la implementación de este método, ya que es la que permite lograr la sostenibilidad en la empresa, además de tener una mejora continua y medir resultados y avances. Beneficios de implementar las 5S

Implementar las 5S en el entorno laboral mejora notablemente la eficiencia, ya que al configurar un espacio de trabajo organizado se reduce el tiempo perdido buscando herramientas o materiales y, en consecuencia, se aumenta la productividad general. De hecho, suprimir los elementos innecesarios y la limpieza regular disminuyen el riesgo de accidentes, por lo que la seguridad incrementa considerablemente.

Las "5 eses" no solo están encaminadas a tener un lugar limpio y ordenado, sino que ayudan a comprender las áreas de oportunidad y retos a los que se enfrentan las empresas actualmente; desde comprender el funcionamiento de un proceso que está en la fase de prueba, hasta consolidar una estandarización en los procedimientos más complejos.

Para implementar la metodología de las 5S, Quirón Prevención recomienda seguir un enfoque sistemático que incluya la formación y sensibilización de todos los empleados, la asignación de responsabilidades claras y la monitorización continua del progreso. Además, no se debe seguir un programa estándar, sino adaptarlo al contexto y necesidades de la empresa. El compromiso de la dirección y fomentar la participación de toda la organización también resulta fundamental para aplicar el sistema con éxito y consolidar espacios de trabajo más productivos y seguros.