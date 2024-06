Manel Pardo ofrece tratamiento para el dolor de espalda a través de su programa online CARE

El dolor de espalda es una afección común que perjudica a personas de todas las edades. Este incómodo problema puede aparecer debido a múltiples factores, como la mala postura, esfuerzos excesivos, movimientos inadecuados, lesiones y enfermedades que afectan la columna vertebral. Dependiendo de la causa, el dolor de espalda puede ser leve o intenso. Además, el malestar puede ser temporal y desaparecer al cabo de unos días o prolongarse durante meses. Cualquiera que sea el caso, se trata de un problema físico que tiene una severa repercusión en la calidad de vida de quien lo padece, llegando a dificultar incluso el desempeño laboral. Por ello, es importante buscar ayuda profesional.

En ese sentido, es conveniente complementar la asistencia médica con un plan de entrenamiento especializado, como el Programa Cuida, Alivia y Repara tu Espalda (CARE) diseñado por el preparador físico Manel Pardo.

Personal trainer en Sant Cugat del Vallés Manel Pardo es un entrenador personal con una extensa trayectoria en Sant Cugat del Vallés, donde ha ayudado a muchas personas a mantener un estilo de vida saludable mediante el ejercicio constante. Sin embargo, el personal trainer no se limita a las prácticas presenciales, sino que también aprovecha las alternativas tecnológicas para ofrecer una opción de entrenamiento flexible, a través de la modalidad a distancia. Es así como Manel Pardo decidió crear el programa CARE como un tratamiento online enfocado en el alivio del dolor de espalda. Esta propuesta está dirigida a quienes no tienen suficiente tiempo para coordinarse de forma presencial con el entrenador.

La dinámica de este programa consiste en diseñar un plan individualizado, en el que el entrenador detalla una minuciosa rutina, ajustada a las necesidades y objetivos del cliente. Este último tiene la libertad de practicar los ejercicios con total autonomía y a su propio ritmo, pero debe grabarse durante el entrenamiento para que Manel Pardo pueda evaluar el plan, hacer correcciones y ofrecer feedback de manera constante.

Todo esto es posible mediante el uso de una app especializada en el mundo del fitness, donde se ofrece apoyo y supervisión para garantizar que el cliente obtenga los resultados esperados.

Sesiones en directo El programa CARE también admite sesiones en directo a través de videollamada, y se programan de forma semanal en el primer mes. Esta cita virtual con el entrenador se lleva a cabo cada 15 días durante el segundo mes. A partir de entonces la reunión en vivo es mensual. Por último, es importante mencionar que, en general, el tratamiento online para aliviar el dolor de espalda se basa en una combinación de ejercicios de movilidad, actividades hipopresivas y técnicas de respiración.

Una de las mayores cualidades de este método es que no solo ayuda a disminuir el dolor de espalda, sino que también contribuye a mejorar la postura, fortalecer la columna vertebral, evitar lesiones futuras y reducir otras dolencias en áreas como el cuello y los hombros.