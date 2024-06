Tienda Móvil Spain ofrece móviles financiados bajo un mecanismo ágil y eficiente

En la mina, las sombras acechan a cada paso, aunque siempre hay luces que nos guían hasta el final del túnel… “… cuando nos daba sed, bebíamos de los charcos que había formado la lluvia en los caminos por donde pasaba el ganado…” “… de repente pierdo el conocimiento debido a la asfixia de grisú, quedando enganchado … mientras mi lámpara eléctrica se deslizó … me arrastraron por las piernas como pudieron hasta lograr bajarme a la galería, donde me practicaron la respiración artificial…” Este libro no es solo el relato de su vida, es el testimonio del fin de una época, narrado por uno de los últimos supervivientes de un modo de vida único e irrepetible que quedará en el recuerdo para la historia.