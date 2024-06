Clases de yoga online para niños y niñas con Om Shanti Yoga

En el dinámico mundo actual, los niños y niñas enfrentan diversos desafíos que pueden afectar su bienestar físico y emocional. Es aquí donde el yoga para niños surge como una herramienta poderosa para ayudarlos a desarrollar habilidades valiosas para la vida.

La academia Om Shanti Yoga, reconocida por su enfoque integral, ha diseñado un curso online de yoga para infantes, dirigido a padres, educadores, profesionales y todas aquellas personas que desean transmitir esta práctica transformadora a los más pequeños.

¿Cuáles son los principales beneficios que aporta la práctica de yoga para niños?

Son muchos los beneficios del yoga en niños, pero si he de elegir uno de ellos, sin duda destacaría el desarrollo de la autoconciencia. Es el primer pilar de la inteligencia emocional.

¿A qué edad es recomendable que los niños y niñas practiquen esta disciplina?

A partir de los tres años ya se pueden introducir prácticas muy interesantes, por supuesto adaptadas a este rango de edad. Introducir el yoga a través de cuentos, juegos y espacios lúdicos que posteriormente se van dirigiendo hacia una práctica más estática en la esterilla. En nuestra formación dividimos el yoga niños en tres grupos, esto es muy importante porque cada grupo tiene unas necesidades distintas y las prácticas deben adaptarse a cada de edad. El primer grupo va de los tres a seis años, el segundo de seis a nueve y el tercero de nueve a doce.

¿Qué rol desempeña Om Shanti Yoga en la formación de profesionales de yoga para niños?

Ofrecemos un curso dinámico e integral, donde no solo se enseñan técnicas de yoga, sino a entender el mundo del niño y la importancia de una educación integral. Cuerpo y mente son dos aliados maravillosos que cuando se cuidan mejoran nuestra calidad de vida generando un mayor bienestar y paz.

¿Cuáles son los objetivos del curso de Yoga para niños que ofrece Om Shanti Yoga?

Podríamos resumir los objetivos principales del curso en diferentes puntos. En primer lugar, generar un amplio conocimiento de técnicas de yoga adaptadas a niños y cuándo y qué rangos de edad usarlas. Posturas, respiración, relajación, atención plena, meditación... En segundo lugar, se busca entender el mundo del niño y recordar nuestro niño/a interior. La motivación como medio de enseñanza. El curso también trata de comprender que el yoga es un medio integral para desarrollar su confianza, autoconciencia y autogestión emocional. Por último, el fin es aprender a enseñar que la salud se puede mejorar de una manera divertida.

¿Cuáles son los beneficios de adquirir esta formación en modalidad 100% online?

Una de las mayores bondades del curso online es poder hacerlo a tu ritmo, sin prisas, adaptado 100% a tu horario, para ello tendrás un año entero de acceso a la formación.

¿Cuál es la estructura del curso y qué recursos proporciona a los participantes?

La formación se estructura en diferentes vídeos de contenido teórico del curso, además de otros 80 videos de asanas (posturas), pranayamas (respiración), métodos y tipos de relajación y meditación. También están disponibles archivos pdf descargables de cada parte, estructura de las clases, contenido teórico, asanasy pranayama. El material incluye clases para la práctica y audios descargables y acceso a lista de música.

¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir las personas interesadas en apuntarse a la formación?

La formación es abierta a toda persona que desee aprender o profundizar en el yoga adaptado a niños. No son necesarios conocimientos previos en yoga, aunque sí será recomendable tener práctica previa para poder obtener así mayores beneficios del curso.

¿Cuáles son las ventajas de acceder a las formaciones de Om Shanti Yoga?

Cada formación que Om Shanti Yoga ofrece está impartida por profesionales con muchos años de experiencia en cada área. Así como todas ellas siempre contienen un contexto integral que hace que las formaciones sean más completas y profundas. Otro punto importante es el acceso al profesorado que siempre está ahí apoyando y dispuesto a ayudar al estudiante en todas sus dudas.

¿Existen diferencias entre los beneficios para los niños y niñas en comparación a los resultados en adultos?

Una de las cosas que enseñamos en el curso es que no hay separación, niño y adulto son seres humanos aprendiendo a evolucionar y el yoga ayuda a ambos a que esta evolución sea más consciente y armónica. La edad solo nos define el tipo de práctica que cada uno precisa, pero los beneficios del yoga son para toda la humanidad.

En definitiva, el curso de yoga para niños de la academia Om Shanti Yoga se convierte en una herramienta de gran importancia para educadores, padres y profesionales que buscan guiar a los niños en este camino de transformación, mediante una metodología integral y eficiente.