Las habilidades socioemocionales son la brujula de las relaciones humanas

En el mundo del asesoramiento a parejas y familias, la inteligencia emocional es clave para desarrollar relaciones sanas y positivas. En este aspecto, Carmen Fernández Rivas (Relaciones en Positivo), terapeuta especializada en inteligencia emocional y disciplina positiva, destaca la relevancia de las habilidades socioemocionales como la brújula que guía las interacciones humanas.

Su innovador programa, Quererse +, se enfoca en un recorrido integral que abarca distintas áreas claves para fomentar una conexión más profunda y significativa entre las parejas y familias.

Quererse +: Un viaje hacia la mejora de la relación de pareja El programa Quererse + de Relaciones en Positivo se distingue por su enfoque estructurado en el desarrollo socioemocional. Este programa se organiza en torno a 7 piilares, las 7 A's, donde cada una representa un aspecto crucial del crecimiento personal y relacional.

Autoconsciencia, donde las personas deben tomar conciencia de sus emociones y reacciones.

Aceptación, las parejas aprenden a reconocer y aceptar sus sentimientos y los de su pareja, sin prejuicios.

Autoconocimiento, que implica un examen profundo de sí mismos, identificando fortalezas y áreas de mejora.

Autocuidado enfatiza la importancia de cuidar de sí mismo para poder cuidar de la relación.

Asertividad comunicativa, que consiste en desarrollar habilidades de comunicación efectiva, permitiendo expresar necesidades y deseos de manera clara y respetuosa.

Autonomía emocional fomenta la independencia emocional, ayudando a las personas a mantener el equilibrio de las emociones sin depender exclusivamente de la pareja.

Acción impulsa a las parejas a aplicar activamente lo aprendido para fortalecer su relación.

Esta metodología no solo busca resolver conflictos, sino también prevenirlos al crear una base sólida de comprensión y respeto mutuo dentro de la pareja.

La inteligencia emocional y su impacto en las relaciones humanas Más allá de su aplicación específica en las relaciones de pareja, las habilidades socioemocionales desempeñan un papel fundamental en todas las interacciones humanas. La inteligencia emocional, que incluye la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las emociones propias y las de los demás, es esencial para construir y mantener relaciones saludables y satisfactorias.

Tanto en parejas como en familias, la inteligencia emocional facilita a los individuos abordar conflictos de manera constructiva y empática. La Disciplina Positiva, una metodología educativa basada en el respeto mutuo y la cooperación, complementa perfectamente este enfoque. Promueve un clima de respeto y afecto, evitando tanto el autoritarismo como la permisividad excesiva.

En la misma línea, la formación en Comunicación No Violenta ayuda a las personas a expresar sus sentimientos y necesidades sin agresividad, facilitando una comunicación más abierta y sincera. Estas habilidades son igualmente aplicables en la crianza de los hijos, para crear un entorno familiar armonioso y positivo.

En resumen, trabajar las habilidades socioemocionales es fundamental para lograr un bienestar emocional duradero. Todo esto forma parte del programa de asesoramiento a parejas y familias ofrecido por Carmen Fernández Rivas.