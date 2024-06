La centralita de telefonía IP móvil de Conecta Wireless permite trabajar en remoto desde cualquier lugar

Sus letras abordan temas sociales como la inmigración (Niña del mar), la intolerancia y la guerra (Prefiero oír tu voz) o el respeto a la naturaleza (Tierra), que siguen vigentes 20 años después en el panorama político y social, sin dejar de lado otras temáticas como las relaciones humanas y el amor (Vida, Parte de ti, Sin ti). A pesar de haber sido compuesto y grabado hace casi 20 años, no ha sido hasta 2024 cuando este álbum ha alcanzado la difusión que no tuvo en el momento de su lanzamiento, tiempos en los que no existían las redes sociales ni las plataformas digitales musicales y la carrera musical de muchos artistas dependía del potencial de su compañía discográfica para promocionar su música a través de la radio y la televisión.