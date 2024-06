El maíz, una de las principales opciones en la dieta mediterránea que llega con Maíz Maya

El maíz es considerado una de las plantas cultivadas más antiguas y emblemáticas en América. Se considera un cultivo representativo de México por su importancia no solo económica, sino también social y cultural. La producción de este cereal se divide en blanco y amarillo, por lo que el primero de estos se destina principalmente al consumo humano.

En los últimos años, se ha posicionado como una de las principales opciones en la dieta mediterránea, gracias a que aporta diversos elementos nutritivos. En este contexto, empresas como Maíz Maya se han distinguido por ofrecer una amplia gama de productos elaborados a base de este alimento, lo que demuestra la versatilidad y protagonismo que puede adquirir dentro de la gastronomía.

Un alimento representativo de México México es considerado el centro de origen y diversificación del maíz. La distribución de este alimento ha proporcionado gran seguridad alimentaria a los pueblos de Mesoamérica, por lo que se ha generado una cultura agrícola y culinaria alrededor de este cultivo. Para los mexicanos, los saberes del maíz no solo se centran en la alimentación, sino que también involucran aspectos religiosos, estéticos, entre otros.

En la actualidad, es posible encontrar más de 300 variedades provenientes de 64 razas de maíces nativos del territorio mexicano. A su vez, son millones las familias campesinas que se han enfocado en la producción de este cereal de manera ininterrumpida por más de 300 generaciones.

La conjunción de todos estos motivos es lo que lleva considerar al maíz como un patrimonio biocultural de todos los mexicanos.

Una incorporación clave a la dieta mediterránea A través de la venta de una amplia gama de productos mexicanos elaborados a base de maíz, Maíz Maya facilita la incorporación del maíz a la dieta mediterránea mediante la comercialización de alimentos como las icónicas tortillas de maíz blanco nixtamalizado y los crujientes totopos. Esta empresa se ha convertido en un puente gastronómico que une dos mundos.

Los amantes de la cocina mexicana pueden disfrutar de una experiencia de sabores diversos, ya sea en la tienda física en Madrid o mediante la compra de productos a través de su tienda online. Maíz Maya ofrece un sólido catálogo de opciones cuidadosamente seleccionadas para representar la esencia y la tradición de la cultura culinaria de México.

La elaboración de cada producto con técnicas ancestrales y su sabor único hace que las tortillas, totopos o las tostadas artesanales puedan emerger como una alternativa ideal para acompañar diversidad de platos, tanto mexicanos como de la dieta mediterránea. Además, visitar este taller de productos mexicanos supone la posibilidad de trasladarse mentalmente a las calles de este colorido país de América del Norte.

El éxito de llevar al maíz a la dieta mediterránea mediante la venta de productos mexicanos, no solo refleja la dedicación y pasión de Maíz Maya, sino también un reconocimiento a la riqueza y diversidad que desde tiempos inmemorables han caracterizado a la cocina mexicana.