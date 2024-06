Caligrama presenta 'Desiderátum', una fascinante novedad literaria de la mano de Belén Segura

Editorial Caligrama tiene el placer de anunciar el lanzamiento de 'Desiderátum', el último libro de la autora Belén Segura. El título se posiciona como una obra imprescindible para los amantes de la literatura fantástica y de misterio, ofreciéndonos una trama que explora los límites entre la vida, la muerte y lo sobrenatural.

En 'Desiderátum', los personajes centrales jamás imaginaron que la muerte no sería el final de su existencia. Sin embargo, el universo, los dioses o fuerzas que trascienden su entendimiento han dispuesto un destino diferente para ellos. A medida que la trama avanza, se desvela un enigma que comienza con el hallazgo de un pozo de aguas subterráneas, un lugar cargado de misterio y de secretos oscuros.

Los protagonistas se encuentran perseguidos por seres enigmáticos y aterradores, cuya naturaleza y propósitos permanecen ocultos. Estos entes forman parte de una batalla épica y espiritual que amenaza con devorar sus almas. En su lucha por sobrevivir y comprender su destino, los personajes descubren que los límites entre la locura, lo divino, el cielo y el infierno son tan delgados que a menudo se desdibujan.

La narrativa desafía a los lectores a reflexionar sobre cuestiones existenciales profundas de la mano del mejor de los entretenimientos: ¿Qué estarías dispuesto a hacer para evitar tu destino? ¿Te atreverías a desafiar a un dios? La lucha entre ángeles y demonios por el amor de un padre se convierte en el telón de fondo de la historia, donde los humanos son vistos inicialmente como simples peones. Pero, ¿y si no lo son? ¿Y si tienen un papel más crucial en esta contienda cósmica?

Calidad, entretenimiento de primer nivel e interesantísimas reflexiones se cohesionan en 'Desideratum', la esperada obra de Belén Segura, que ya tienes a la venta.

La autora

Belén Segura, talentosa autora novel de treinta y dos años, cuya pasión por la literatura se nutre de una variada gama de influencias, desde Bram Stoker o Jane Austen hasta Charles Dickens o Mary Shelley. Aunque su aprecio por los clásicos es innegable, su verdadera fuente de inspiración es Stephen King, cuyas obras han marcado nuevos hitos en la narrativa de terror y suspense. Con un profundo respeto por los maestros del género, Belén Segura tiene un objetivo audaz: crear historias de terror que hagan a toda una generación dormir con la luz encendida. En esta ocasión ha decidido entremezclar una narrativa oscura y misteriosa con mundos de fantasía que llenarán al lector de emoción y desasosiego a partes iguales.

Editorial Caligrama

Caligrama, sello editorial perteneciente al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español, destaca por tener las mejores opiniones de los autores. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pueden pasar a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales.