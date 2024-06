Swiss-Belhotel International amplía su presencia en la región de Oriente Medio y Norte de África y firma un acuerdo para la creación de Swiss-Belresidences Rivan en El Cairo, Egipto Continuando con su expansión en la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA), Swiss-Belhotel International ha anunciado la firma de un acuerdo para Swiss-Belresidences Rivan, un nuevo desarrollo residencial de alta gama en El Cairo, Egipto.

El acuerdo se formalizó en la sede regional de Swiss-Belhotel International en Dubai el 14 de mayo, y el acto oficial de lanzamiento tuvo lugar en El Cairo el 2 de junio de 2024. De este modo se cerró el acuerdo entre la empresa propietaria Al Tameer Al Arabia for Real Estate Development and Investment Sae y Swiss-Belhotel International.



El ingeniero Marzouk Mansour Abdelrazek Namnam, propietario y consejero delegado de Al Tameer Al Arabia for Real Estate Development and Investment Sae, ha declarado: "Gracias a nuestra amplia experiencia en el sector inmobiliario y a la colaboración con importantes empresas y consultoras mundiales, presentamos una nueva visión para revolucionar el sector inmobiliario en Egipto. Nuestro objetivo va más allá de la creación de unidades residenciales, administrativas o comerciales; se trata de crear entornos que mejoren la vida cotidiana mediante desarrollos exclusivos y sostenibles. Nuestra colaboración con Swiss-Belhotel International para el desarrollo de Swiss-Belresidences Rivan refleja nuestro compromiso de crear un nuevo referente para la vida de alto nivel en El Cairo, al tiempo que contribuimos positivamente al crecimiento de la ciudad".



Gavin M. Faull, Presidente de Swiss-Belhotel International, declaró: "Nos complace asociarnos con Al Tameer Al Arabia for Real Estate Development and Investment Sae para hacer realidad este proyecto. El Swiss-Belresidences Rivan de El Cairo encarna nuestro compromiso de ofrecer opciones de alojamiento de alta calidad en destinos privilegiados. Nuestro crecimiento en la región de Oriente Medio y Norte de África sigue siendo un objetivo clave de nuestra estrategia de expansión internacional. Con nuestra exitosa filosofía de asociación, trabajamos mano a mano con propietarios e inversores para alcanzar los objetivos empresariales deseados por los que Swiss-Belhotel International es conocida en todo el mundo".



Laurent A. Voivenel, Vicepresidente Senior - Operaciones y Desarrollo, EMEA e India; Vicepresidente Senior - Recursos Humanos del Grupo y Desarrollo del Talento en Swiss-Belhotel International, añadió: "Estamos encantados de ampliar nuestra huella en la región de Oriente Medio y Norte de África con Swiss-Belresidences Rivan, que promete ofrecer una experiencia de vida inigualable a los residentes de El Cairo. Las viviendas de alta gama contarán con instalaciones adaptadas a las necesidades de un tipo de residentes acostumbrados a viajar, con éxito, una buena educación y que buscan espacios de vida urbanos. Con tecnología punta, servicios de limpieza bajo demanda, catering al aire libre y actividades comunitarias, se ajustará a los requisitos de un estilo de vida rico y moderno. Nos comprometemos a fomentar una asociación empresarial mutuamente fructífera a largo plazo con Al Tameer Al Arabia for Real Estate Development and Investment Sae y agradecemos la oportunidad que se nos ha brindado".



La comunidad residencial de alta gama Swiss-Belresidences Rivan tiene previsto abrir sus puertas en 2026. Situada en el prestigioso distrito R7 de la Nueva Capital, con vistas a Central Park, cuenta con jardines paisajísticos, elementos acuáticos, exclusivos clubes sociales y total seguridad. Forma parte de Rivan Square, un animado centro comercial, gastronómico y de ocio con tiendas, restaurantes, cafeterías y otras atracciones. El complejo también incluye la Rivan Tower, una torre residencial y administrativa de 10 plantas que ofrece vistas panorámicas de la ciudad.