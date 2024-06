Innovación inspirada en la naturaleza: la biomimesis como solución a los desafíos del turismo en HIC Summit

España acoge, del 16 al 18 de octubre, la 6ª edición de HIC Summit. Un encuentro referente que se celebra en Ibiza, con más de 50 ponentes y eventos temáticos que abordan los retos del turismo desde una visión transversal y regenerativa. En la era actual, donde la sostenibilidad y la innovación son pilares para el desarrollo de cualquier industria, el turismo no es la excepción. En este contexto, HIC Summit aborda la biomímesis como herramienta emergente para afrontar los desafíos que enfrenta el sector La biomimesis o el arte de emular a la naturaleza en el diseño, el comportamiento y la ingeniería, ofrece soluciones creativas, sostenibles y regenerativas que pueden transformar la forma en que experimentamos el turismo y la forma de viajar. Inspirarse en los sistemas biológicos y ecológicos para diseñar infraestructuras, servicios y experiencias, no solo reduce el impacto ambiental, sino que también mejora la eficiencia y la resiliencia de las operaciones, de las empresas y los destinos.

Un pilar principal sobre el que se sustenta la biomimesis es el concepto de circularidad. Al observar cómo la naturaleza gestiona los recursos de manera eficiente y sin generar residuos, los profesionales del turismo y la sociedad, pueden aprender a diseñar destinos y servicios que minimicen el desperdicio y maximicen la reutilización de recursos. Desde la construcción de hoteles y movilidad eco-friendly hasta la planificación de rutas turísticas que respeten y recuperen los ecosistemas locales, la biomimesis ofrece un enfoque holístico para la sostenibilidad en el turismo.

HIC Summit aborda la biomimesis como una exitosa herramienta, cada vez recurrida por distintas industrias, que fomenta la innovación en el diseño y la experiencia del turista. Inspirarse en la anatomía de los animales para desarrollar vehículos de transporte más eficientes, o en las estrategias de supervivencia de las plantas para diseñar infraestructuras que se adapten al cambio climático, son solo algunos ejemplos de cómo esta disciplina puede revolucionar la industria turística.

La biomimética aporta soluciones beneficiosas y operativas, adaptadas a un entorno cada vez más complejo y saturado, mejorando el desarrollo socioeconómico y protegiendo los recursos naturales y el bienestar de residentes y visitantes. Manuel Quirós, profesor asociado del Instituto de Empresa University, además de instituciones prestigiosas como ESIC, Universidad de Navarra o la Cátedra de la Unesco de la Universidad del País Vasco, es colaborador y ponente de HIC Summit, yseñala que "hoy ingenieros, diseñadores y arquitectos se inspiran en hongos, plantas y la biodiversidad en su conjunto. La Naturaleza sabe lo que funciona, perdura y no afecta a los vecinos, a los límites planetarios que debemos respetar por la prosperidad de la vida en la Tierra... El modelo de desarrollo sostenible ya existe y lo tenemos al alcance, solo falta cambiar la mentalidad que tenemos hacia la Naturaleza".

HIC Summit Ibiza; la Red más valiosa para la Innovación, turismo y cultura regenerativa

HIC Summit es un foro y lugar de encuentro referente en la industria, que del 16 al 18 de octubre celebra su sexta edición en Ibiza con la colaboración del Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC), Ibiza, Red Española del Pacto Mundial ONU, Red Española y Latinoamericana de Turismo Accesible, Ayuntamiento de Eivissa y FUEIB, y con la misión de continuar poniendo en valor la ciencia y la innovación, dando voz al talento y conectando empresas, profesionales y destinos clave, para que el modelo de turismo transite hacia una fórmula más respetuosa con los ecosistemas y las comunidades locales, basada en la circularidad, en la sostenibilidad y en la cultura regenerativa.