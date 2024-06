De residuo a recurso: RECICLA PANTER® transforma calzado usado en nuevos materiales

PANTER®, empresa líder en el sector del calzado de seguridad, reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular a través de esta innovadora iniciativa El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que invita a reflexionar y actuar en favor de la preservación del planeta. En este contexto, PANTER®, empresa líder en el sector del calzado de seguridad, reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular a través de su innovadora iniciativa RECICLA PANTER®. Este proyecto pionero busca minimizar el impacto ambiental mediante el reciclaje y la reutilización de los componentes del calzado de seguridad al final de su vida útil.

Economía circular en el calzado de seguridad

La economía circular es un modelo de producción y consumo que promueve la reutilización, reparación, renovación y reciclaje de materiales y productos. PANTER® ha adoptado este modelo como uno de sus pilares estratégicos a través del proyecto RECICLA PANTER®, estableciendo un proceso eficiente para la recolección y reciclaje del calzado de seguridad.

El proceso de RECICLA PANTER® comienza con la recolección de calzado usado en contenedores específicos ubicados en puntos de distribución y venta. Una vez recolectado, el calzado se somete a un cuidadoso proceso de separación y tratamiento, donde cada componente es recuperado y reciclado adecuadamente. Materiales como textiles, gomas, plásticos y metales son reutilizados en la fabricación de nuevos productos, cerrando así el ciclo de vida del calzado de seguridad.

Este innovador proceso no solo reduce el volumen de residuos enviados a vertederos, sino que también disminuye significativamente las emisiones de CO2 asociadas a la producción de nuevos materiales. La iniciativa RECICLA PANTER® aporta beneficios tanto ambientales como económicos. Al disminuir la demanda de materias primas vírgenes, PANTER® contribuye a la conservación de los recursos naturales y reduce el consumo energético necesario para la producción de nuevos materiales.

La economía circular aplicada por PANTER® no solo representa un avance en la gestión sostenible de residuos, sino que también establece un estándar en la industria del calzado de seguridad, demostrando que es posible combinar innovación, sostenibilidad y responsabilidad empresarial para lograr un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad.

Innovación sostenible: convirtiendo el calzado usado en nuevas materias primas

El reciclado y valorización del calzado al final de la vida útil, especialmente el de seguridad, es extremadamente complejo, debido a que es un producto multicomposición, fabricado con diversos tipos de materiales que hay que separar previamente para poder reciclar convenientemente. Para entender esto, hay que saber que un calzado puede estar compuesto por más de 40 materiales, lo que supone un reto para la recuperación de sus residuos tras su periodo de vida útil, ya que no todos los materiales pueden reciclarse al 100% mecánicamente.

En 2023, solo el 5% de los 83 millones de pares de zapatos producidos en España fueron reciclados, lo que evidencia la necesidad de mejorar los procesos de reciclaje en la industria del calzado.

PANTER® con los objetivos de desarrollo sostenible

RECICLA PANTER® está en sintonía con los criterios de sostenibilidad marcados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS). La finalidad de este proyecto, mediante la valoración material y reciclaje del calzado usado, es la reducción de residuos, la reducción del uso de materiales vírgenes y de energía en su extracción, así como de gases de efecto invernadero.

Para fomentar la participación y reconocer los esfuerzos de sus distribuidores y clientes en el proyecto RECICLA PANTER®, la empresa emite certificados nominativos en forma de sellos verdes de reconocimiento, destacando el volumen de pares reciclados anualmente. Estos certificados no solo motivan a los participantes, sino que también refuerzan el compromiso de PANTER® con la sostenibilidad y la economía circular.

Línea ECO de PANTER®: Compromiso con la sostenibilidad

La línea ECO de PANTER® es una colección de calzado de seguridad ecológico, fabricado con tejidos procedentes del reciclado de botellas de plástico PET. Cada par de deportivas de esta línea contribuye directamente a la reducción del plástico desechado. Por ejemplo, cada 5 pares de Vita Eco fabricados reciclan 14 botellas de 1,5 litros de plástico PET, evitando que estos envases terminen contaminando mares y océanos.

El uso de materiales reciclados en la línea ECO no solo contribuye a la reducción del volumen de residuos plásticos, sino que también disminuye la huella de carbono asociada a la producción de calzado. Al reutilizar botellas de plástico PET, PANTER® evita la necesidad de producir nuevos materiales vírgenes, reduciendo así las emisiones de CO2 y el consumo de energía.

La línea ECO de PANTER® es un ejemplo paradigmático de sostenibilidad en el calzado de seguridad, demostrando que es posible fabricar productos de alta calidad y respetuosos con el medio ambiente.

Conclusión

En el Día Mundial del Medio Ambiente, PANTER® reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular, impulsando iniciativas que promuevan un futuro más verde y responsable para todos. El proyecto RECICLA PANTER® y la línea ECO son ejemplos concretos de cómo la innovación y el compromiso pueden transformar una industria, reduciendo el impacto medioambiental y fomentando prácticas sostenibles.

En este contexto, empresas, consumidores y miembros de la sociedad, tienen un papel crucial que desempeñar. La fabricación y elección de productos sostenibles y el apoyo a iniciativas como RECICLA PANTER® son pasos importantes hacia la construcción de un futuro más sostenible.