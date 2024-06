Atos finaliza con éxito el último Ensayo Tecnológico para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024

Atos anuncia la finalización con éxito del último Ensayo Tecnológico previo a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Este tuvo lugar del 13 al 17 de mayo en diferentes sedes de París y otras sedes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Los Ensayos Tecnológicos están diseñados para poner a prueba la capacidad de los procedimientos informáticos y los equipos tecnológicos para hacer frente a situaciones de la vida real que pueden afectar a las competiciones. También fomentan la cohesión y la colaboración del equipo, al tiempo que dan a cada persona una idea clara de cómo pueden marcar la diferencia. Como líder de integración de TI, Atos se coordinó con el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 (OCOG) y dirigió el equipo de expertos de todos los socios tecnológicos implicados. 83 responsables de Ensayos Tecnológicos llevaron a cabo 1.400 escenarios para desafiar a más de 1.000 participantes, similares a los que pueden encontrarse este verano. Los escenarios ensayados incluían retrasos en la competición debidos a condiciones meteorológicas, desconexión del servidor o enfermedad del personal.

Las operaciones de Ensayo Tecnológico se llevaron a cabo en 39 sedes, incluido el Centro de Operaciones Tecnológicas (CTOC) de Barcelona, así como en sedes específicas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, como el Centro de Operaciones Tecnológicas, el Centro Principal de Prensa, el Estadio de Francia o las sedes de competición de Lille, Lyon, Marsella y Tahití.

Este último Ensayo Tecnológico ha sido un éxito, ya que no se ha detectado ningún problema político importante y se han mejorado algunos procesos.

Bruno Marie-Rose, Chief Information and Technology Officer, Paris 2024, declaró: "Durante esta semana de ejercicios, las principales partes interesadas en la tecnología han aprendido y crecido como un solo equipo. Esta semana nos ha demostrado que tenemos la base sólida que necesitamos; y con todo el aprendizaje reunido, confío en que ofreceremos un evento excepcional este verano".

Christophe Thivet, Chief Integration Officer Paris 2024, Atos, señala: "Mi gratitud a todos mis colegas que trabajan en el equipo tecnológico de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024, procedentes de todas las organizaciones y partners, por su dedicación en este Ensayo Tecnológico final. A menos de 2 meses de la ceremonia de apertura, confío en que este extraordinario equipo esté en la mejor forma posible para estar preparado para cualquier reto que se nos presente".

Durante los últimos cuatro años, Atos ha estado trabajando junto al Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024 para preparar los Juegos de la XXXIII Olimpiada París 2024. Para la ceremonia de apertura, el equipo de Atos habrá realizado 250.000 horas de pruebas desde su Laboratorio de Pruebas de Integración en Madrid, dirigido dos Ensayos Tecnológicos y participado en todos los eventos deportivos de prueba organizados por el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024 o las federaciones deportivas.

Atos colabora con el Movimiento Olímpico desde 1992 y con el Movimiento Paralímpico desde 2001. Atos es también official Digital Technology Partner del Comité Olímpico Europeo para las ediciones de 2023 y 2027 de los Juegos Europeos.

Atos es la única empresa internacional de servicios de tecnologías de la información con una división dedicada a Deportes y Grandes Eventos en su línea de negocio Tech Foundations. Es posible obtener más información sobre las soluciones de Atos para el deporte y el entretenimiento visitando Sports & Major Events - Atos.