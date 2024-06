La inversión en diseño de espacios aumentará hasta en un 26,7% durante el próximo año

El estudio realizado por APE Grupo, con la colaboración de Futurea, el Consejo General de Colegios Oficiales de Decoradores y Diseñadores de Interior de España, Bernadí y Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana, explora el futuro del diseño en los espacios habitables: viviendas, hoteles, oficinas y retail. Los clientes están dispuestos a aumentar hasta un 25,5% los presupuestos para aplicar criterios sostenibles en el diseño de espacios En los últimos años, el diseño de espacios ha evolucionado significativamente, impulsado por dos pilares esenciales: la salud y la sostenibilidad. Estos conceptos se han integrado profundamente en el diseño, subrayando la importancia del entorno físico en el bienestar de las personas. Esta tendencia ha llevado a un notable incremento en la inversión en diseño saludable y sostenible, con previsiones que estiman un crecimiento de hasta el 26,7% en el próximo año.

La sostenibilidad, en particular, se ha convertido en un factor clave de competitividad. La conciencia ambiental sigue ganando relevancia y eso se ve reflejado en que los clientes están dispuestos a aumentar hasta un 25,5% más sus presupuestos para aplicar criterios sostenibles en el diseño de espacios.

La crisis global actual desafía al diseño a adaptarse a nuevas realidades: el encarecimiento de la vida, la flexibilidad laboral, la búsqueda de experiencias únicas y productos exclusivos. Cada vez más personas buscan en los espacios que habitan un refugio ante las adversidades, deseando lugares que ofrezcan una experiencia única y satisfactoria.

Estas son algunas de las principales conclusiones de la cuarta edición del estudio The New Habitat 25/26: así cambian los espacios que habitamos, presentado hoy en Madrid por APE Grupo, empresa líder en el sector cerámico. Este estudio ha sido realizado en colaboración con la consultora Futurea y ha contado con la participación del Consejo General de Colegios Oficiales de Decoradores y Diseñadores de Interior de España, Bernardí y la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana.

Además, el estudio cuenta con el análisis de 22 expertos internacionales, así como la participación de más de 400 profesionales del interiorismo, la arquitectura y la construcción y gestión de espacios en España, en una encuesta sobre el sector realizada entre febrero y marzo de 2024.

José Miguel Pellicer, CEO de APE Grupo, ha resaltado la importancia de este estudio que "nació con el propósito de ofrecer una herramienta de valor añadido a los profesionales del sector. No solo queríamos seguir las tendencias, sino anticiparlas, contextualizarlas y, sobre todo, entenderlas en profundidad. Hoy, con orgullo, presentamos los resultados de la cuarta edición de The New Habitat, un documento que creemos se ha convertido en una referencia indispensable para nuestra comunidad".

Viviendas: aprovechamiento del espacio

El sector de la vivienda está atravesando una transformación profunda, abandonando el tradicional modelo centrado en una sola tipología de familia para adoptar un enfoque más flexible e inclusivo. Las nuevas tendencias, como el coliving, el cohousing, las cooperativas de construcción y las modernas residencias para estudiantes y adultos mayores están redefiniendo el mercado inmobiliario. Los expertos pronostican un crecimiento del 52% en los modelos de vivienda compartida en los próximos cinco años.

El diseño enfocado en el bienestar se ha convertido en un motor clave de esta evolución. Se prevé un aumento del 17% en la inversión en diseño de espacios residenciales el próximo año, con un énfasis particular en la eficiencia energética y el confort climático, acústico y lumínico. Este enfoque no solo diversifica las opciones de vivienda, sino que también impulsa la innovación en el sector.

No obstante, el mercado está claramente orientado hacia los proyectos de viviendas compartidas, que se espera que aumenten un 51,9% en los próximos cinco años. Además, se proyecta un incremento del 21% en el presupuesto de diseño para mejorar la sostenibilidad de los hogares.

El encarecimiento de la vivienda en las grandes ciudades ha llevado a una reducción del tamaño medio de las unidades habitacionales, impulsando la maximización del espacio disponible a través de microviviendas y áreas comunitarias compartidas. La dificultad para lograr independencia económica y el envejecimiento de la población están fomentando hogares multigeneracionales. Estos factores están cambiando las necesidades residenciales, haciendo que cada metro cuadrado sea más valioso.

La preocupación por la salud física y mental también ha aumentado la demanda de espacios exteriores como balcones, terrazas y jardines, difuminando la frontera entre el interior y el exterior y promoviendo una experiencia de vida más integrada y armónica con el entorno. Según el estudio The New Habitat, en áreas con mayor amplitud, esta tendencia de integrar el interior con el exterior seguirá creciendo, dando lugar a nuevos espacios y diseños innovadores.

Hoteles: lugar de destino propio

La industria hotelera está en plena transformación, adaptándose a las demandas de los viajeros modernos a través del diseño. En un contexto de modelos de negocio híbridos, los hoteles están redefiniendo su oferta para los próximos años. Aunque se prevé una disminución en la confianza en estos modelos, del 87,5% en 2023 al 65,4% en 2024, la inversión en diseño de espacios hospitality aumentará un 26,7% el próximo año, subrayando la importancia del diseño en la experiencia del huésped.

Para los profesionales del diseño y la arquitectura, el 51,7% de los ingresos de un hotel depende directamente del diseño de sus espacios, como se refleja en el informe The New Habitat. Esto resalta la conexión entre el ambiente creado y la satisfacción del cliente. Los hoteles ya no se perciben solo como lugares de alojamiento, sino como destinos en sí mismos, ofreciendo experiencias únicas basadas en exclusividad y hedonismo.

El cambio en la forma de trabajar y viajar ha impulsado una nueva demanda por experiencias transformadoras que fomenten la conexión cultural. Según un informe del Financial Times, el 64% de los consumidores de lujo priorizan experiencias memorables sobre bienes materiales. En consecuencia, los hoteles están estableciendo sinergias con marcas de diversos sectores para ofrecer experiencias compartidas que beneficien tanto a los hoteles como a sus socios.

Los expertos que han participado en la investigación de APE Grupo destacan que el desafío futuro radica en generar un impacto duradero y significativo a través de estas colaboraciones, convirtiendo a los hoteles en centros de descubrimiento y compra de productos que perpetúen los recuerdos vacacionales.

Oficinas: neuroestética y neuroarquitectura

La transformación de las oficinas en los últimos años ha redefinido el concepto de espacio de trabajo, adaptándose a las necesidades del mundo laboral contemporáneo. Según el informe The New Habitat 25/26, se espera que los proyectos de oficinas compartidas crezcan más de un 32% en los próximos cinco años. Además, la inversión en el diseño de espacios de trabajo crecerá un 17,5% durante el próximo ejercicio.

Los espacios de trabajo tradicionales están fusionándose con modelos inspirados en el sector de la hospitalidad, haciendo del diseño interior y la arquitectura factores cruciales. Un diseño bien concebido puede incrementar la productividad en un 61%. En este sentido, el 23% de los profesionales que han participado en la encuesta del informe de APE Grupo prioriza la salud (ergonomía, bienestar, calidad del aire) al diseñar una oficina, seguido de un 19% que se enfoca en la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Nuevas disciplinas como la neuroestética y la neuroarquitectura están emergiendo con el objetivo de optimizar el bienestar y el rendimiento humano a través del diseño del espacio.

La tendencia del polywork, donde las personas combinan varios trabajos para explorar diferentes áreas, ha impulsado la popularidad de los espacios de coworking; según Harvard Business Review, el 64% de los empleados considera más enriquecedor trabajar en espacios compartidos.

A nivel global, el 79% de las personas se siente desvinculado de su trabajo, según un estudio de Gallup. Estrategias como la 'workhospitality' están diseñadas para fortalecer la conexión entre relaciones profesionales y personales. Un estudio de WTW revela que el 92% de las empresas tiene planes para mejorar la experiencia del empleado (EX) en 2024, en comparación con el 52% que lo planificaba antes de marzo de 2020.

Retail: búsqueda de experiencias

El diseño de tiendas ha evolucionado para crear experiencias memorables, reflejando una transformación en la industria minorista que va más allá de simplemente vender productos. Según el informe de APE Grupo, un buen diseño del espacio puede aumentar el éxito de una tienda en un 62,2%, y se prevé que la inversión en diseño de espacios crezca casi un 25% en el próximo año.

La integración de nuevas tecnologías permite una experiencia de compra más sencilla y fluida. Aunque el 80% de los consumidores se preocupa por su privacidad, el 61% estaría dispuesto a sacrificarla por mayor comodidad, según Norton. Este equilibrio entre experiencia y privacidad es crucial para la evolución del retail, ya que solo el 9% de los consumidores está satisfecho con la experiencia de compra en tiendas físicas, y solo el 14% con la compra online, según IBM. Además, el 65% de los consumidores utilizan aplicaciones móviles mientras compran.

Las tiendas ya no son solo puntos de venta; se están convirtiendo en guardianes del patrimonio artístico y arquitectónico de la ciudad, haciendo este patrimonio accesible a la gente. Este enfoque en la herencia cultural se complementa con el esfuerzo de hacer la relación del cliente con el comercio electrónico más personal y menos transaccional.

Los expertos de The New Habitat aseguran que las nuevas tecnologías están transformando la oferta de la compra online mediante la creación de flagships virtuales, que se integran con tiendas físicas para ofrecer un viaje de compra personalizado y sin fisuras, comenzando virtualmente y culminando en la tienda física, o viceversa. Este enfoque busca elevar la experiencia del cliente y redefinir el papel de las tiendas en el mundo moderno del retail.