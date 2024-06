MEDSIR presenta en ASCO nuevos avances en cáncer de mama para pacientes con opciones terapéuticas limitadas

MEDSIR, con sede en Barcelona y New Jersey, volverá a tener una destacada presencia en el mayor congreso mundial de oncología médica, presentando junto a su socio Oncoclínicas & Co, un total de trece estudios, incluyendo una presentación oral. La presencia en el congreso supone un hito científico para la compañía y un reconocimiento a la investigación clínica independiente centrada en pacientes con limitadas opciones terapéuticas MEDSIR, compañía líder dedicada a impulsar la investigación clínica independiente en oncología a nivel internacional, ha vuelto este año a la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) en Chicago, el congreso mundial de referencia en cáncer, para presentar nuevas opciones dirigidas a pacientes con cáncer de mama con escasas alternativas terapéuticas. Entre los estudios más relevantes destaca PRIMED, cuya estrategia busca la efectividad en la reducción de los efectos secundarios provocados por la medicación en pacientes con cáncer de mama metastásico HER2-negativo. El estudio determina si la combinación de factores estimulantes de granulocitos con loperamida durante los 2 primeros ciclos de tratamiento con sacituzumab govitecan puede mejorar la tolerancia o aumentar la eficacia de la terapia, evaluando la toxicidad, la seguridad y los efectos adversos. En su estrategia se busca reducir dos de los efectos secundarios más comunes del sacituzumab govitecan: la diarrea y la neutropenia.

La presencia en el congreso supone un hito científico para la compañía y un reconocimiento a la investigación clínica independiente impulsada por oncólogos españoles. Después de la publicación en la prestigiosa revista científica The Lancet de los resultados del ensayo clínico PHERGain, que demuestra que un tercio de las pacientes con cáncer de mama HER2-positivo localizado pueden ser tratadas sin necesidad de quimioterapia, ahora MEDSIR se centra también en otras necesidades no cubiertas de pacientes con cáncer de mama avanzado para las que no existen opciones terapéuticas con intención curativa. "Nuestro objetivo en las pacientes con cáncer de mama avanzado es prolongar su supervivencia y mejorar su calidad de vida, por lo que es fundamental buscar estrategias que mejoren la tolerancia de los tratamientos oncológicos actuales", afirma el Dr. José Pérez, médico asociado de MEDSIR y director adjunto del International Breast Cancer Center – IBCC. MEDSIR, junto a su socio estratégico Oncoclínicas & Co, la red de hospitales privados más grande en Latinoamérica, ha presentado un total de 13 estudios durante el congreso.

Ensayos innovadores para llegar a más pacientes

Más allá del ensayo clínico PRIMED, destacan también otros ensayos como TUXEDO-3, llevado a cabo en hospitales españoles y austríacos con la participación del Dr. Matthias Preusser, director de la división clínica de oncología de la Universidad de Medicina de Viena (Austria). TUXEDO-3 es un ensayo clínico fase II y se trata del primer estudio que evalúa la eficacia y la seguridad a lo largo del tiempo de patritumab deruxtecán en pacientes con cáncer de mama metastásico pretratado y cáncer de pulmón avanzado de célula no pequeña con metástasis cerebrales, así como pacientes con otros tumores sólidos metastásicos y enfermedad leptomeníngea. Si los resultados de este estudio resultasen positivos, se podría implementar el uso de patritumab deruxtecán en estos grupos de pacientes, cuyas opciones terapéuticas están actualmente muy limitadas.

Asimismo, también destaca un subestudio exploratorio del ensayo PHERGain sobre cáncer de mama HER2-positivo localizado. En él, se comparan los resultados del escáner PET con la resonancia magnética, exámenes a los que se someten las pacientes del PHERGain para observar la evolución de la respuesta al tratamiento. Este estudio comparativo evalúa si en vez del PET, que es la técnica de imagen recomendada para evaluar la respuesta temprana al tratamiento, la resonancia magnética se podría emplear como alternativa para guiar la terapia siguiendo la estrategia del PHERGain en aquellos casos en los cuales no hay disponibilidad del escáner PET (ya que en la actualidad no todos los hospitales tienen acceso a esta modalidad de imagen).

Por último, el estudio PATHFINDER explora posibles nuevas opciones terapéuticas para pacientes con cáncer de mama agresivo avanzado o con metástasis, los cuales tienen una supervivencia media menor a 2 años. El estudio evalúa qué combinación de dos fármacos -una terapia novedosa junto con diferentes quimioterapias convencionales- es más efectiva para este grupo de pacientes.

"Gracias a la calidad de la elaboración de este tipo de estudios, podemos llegar a resultados esperanzadores que mejoran la calidad de vida de los pacientes con tratamientos innovadores", asegura el Dr. José Pérez. Este es el gran propósito de la compañía, impulsar la investigación para hacer llegar nuevos tratamientos al paciente gracias a los avances que genera la investigación en la práctica clínica.

La incidencia del cáncer de mama metastásico

Según la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, un 30% de los 33.000 nuevos casos de tumor de mama que se detectan cada año acabarán en metástasis[1]. Alrededor del 80% de las mujeres a las que se diagnostica un tumor en la mama superan la enfermedad, pero en el 20% restante los tratamientos no son efectivos. Este porcentaje se ha ido reduciendo en las últimas décadas gracias a los avances terapéuticos surgidos a partir de un mejor conocimiento de la biología del cáncer.

Por otro lado, la Sociedad Americana contra el cáncer, señala la existencia del concepto de ‘cáncer avanzado’, utilizado para referirse a una etapa del cáncer en la que la enfermedad ha progresado a un punto en el que es más difícil de tratar y es menos probable que se cure. Sin embargo, en algunos casos, este tipo de cánceres pueden mantenerse bajo control durante un periodo muy prolongado, llegando a considerarse una enfermedad continua o crónica. Incluso si el cáncer no se puede curar, el tratamiento puede a veces ayudar a reducir su tamaño, desacelerar su crecimiento, ayudar a aliviar los síntomas o vivir por más tiempo[2].

Sobre MEDSIR

Establecida en 2012, MEDSIR se distingue por su estrecha colaboración con socios estratégicos para impulsar la innovación en la investigación oncológica. Con sede en España y Estados Unidos, la compañía se encarga de la gestión integral de los ensayos clínicos, abarcando desde el diseño del estudio hasta su posterior publicación, contando con una extensa red global de expertos y tecnología integrada para agilizar el proceso. La empresa ofrece apoyo para pruebas de concepto y un enfoque estratégico que permite a los socios de investigación a beneficiarse de lo mejor de ambos mundos: la investigación clínica de la industria y los ensayos impulsados por investigadores.

Con el objetivo de promover la investigación independiente a nivel global, MEDSIR ha establecido una estratégica alianza con Oncoclínicas, el grupo oncológico líder en Brasil con un destacado potencial de investigación en América del Sur.

Para más información: www.medsir.org

