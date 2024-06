Los colegios de ISP Schools en España abren las inscripciones para todos sus campamentos de verano

Los 12 colegios privados, repartidos en diferentes puntos de la geografía española, ya preparan sus cursos y campamentos de verano centrados en la diversión y el aprendizaje de inglés para todos los alumnos Como cada año, las vacaciones de verano son una temporada excelente para que los niños disfruten de los campamentos de verano. Destinados a niños y niñas en edad escolar, ya sean alumnos de los colegios o no, los campamentos de los colegios de ISP School brindan una experiencia única que combina diversión, aprendizaje de inglés y aventura en un entorno seguro y estimulante.

Una de las características distintivas de los campamentos es su énfasis en las actividades al aire libre y acuáticas. Desde emocionantes excursiones por la naturaleza hasta emocionantes deportes acuáticos, los participantes tienen la oportunidad de explorar y disfrutar del entorno natural mientras desarrollan habilidades físicas y sociales.

Además, estos campamentos de verano son una excelente oportunidad de aprender y reforzar el uso del inglés. Con profesores nativos altamente cualificados, los alumnos tienen la oportunidad de practicar y mejorar sus habilidades lingüísticas de manera divertida y efectiva. A través de actividades interactivas, juegos y proyectos grupales, los niños y niñas desarrollan confianza y fluidez en el idioma mientras se sumergen en un ambiente multicultural y diverso.

Estos son los colegios que ofrecen campamentos de verano en España:

Lady Elizabeth School (Benitachell, Alicante): Del 1 de Julio al 9 de Agosto.

Newton College (Elche, Alicante): Del 25 de Junio al 26 de Julio. Listado de todos los centros: colegios en España de ISP Schools.

Campamento de verano en inglés para todos los niños

Todos los colegios ofrecen durante estas semanas de verano programas educativos en instalaciones completas para todo tipo de actividades deportivas, acuáticas, tecnológicas, musicales y artísticas, entre muchísimas otras actividades.

Para estas semanas de verano, el colegio cuenta con un equipo de profesores y monitores que les harán divertirse y desarrollar su confianza en inglés a través de clases y actividades impartidas en el idioma.

Además, a estos campamentos pueden asistir tanto alumnos matriculados en los diferentes centros educativos como nuevos solicitantes que nunca hayan participado en ninguno de estos campamentos antes o no sean estudiantes de alguno de los colegios de ISP Schools.

Curso de verano de dos semanas en Claremont (Inglaterra)

Además de las actividades de verano en los centros en España, ISP Schools también ofrece la posibilidad de realizar un campamento de verano de dos semanas en su centro Claremont School, ubicado en Hastings, Reino Unido.

Aquí se ofrece una excelente experiencia de aprendizaje del idioma, aprendizaje cultural, educativo y social durante dos semanas para jóvenes de 11 a 17 años. El programa incluye clases de inglés, programa de actividades de tarde y excursiones a Londres, Brighton y Hastings.

Para conocer toda la información, precios, actividades y características de los diferentes campamentos de verano de los colegios de ISP, es posible acceder a la información de cada uno de los centros desde AQUÍ.