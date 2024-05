La tecnología y la innovación continúan transformando los servicios de banca digital

La digitalización ha emergido como un pilar fundamental en la modernización del retail banking. Este proceso está impulsado por la creciente demanda de los consumidores por servicios más accesibles y personalizados. En este contexto, las instituciones financieras se ven obligadas a adoptar medidas innovadoras para mantenerse competitivas en un mercado cada vez más digital y dominado por nuevos actores, como las fintechs.

En este contexto, la alianza entre Minsait y Backbase cobra relevancia. Según indica un artículo publicado en Digital Biz Magazine, ambas empresas están uniendo fuerzas para ofrecer soluciones integrales de banca digital que optimicen la experiencia del cliente y mejoren la eficiencia operativa de las entidades de este sector.

Minsait y Backbase impulsan el futuro de la banca digital La plataforma de Backbase, apoyada por la experiencia local y los recursos de Minsait, ofrece una solución robusta y flexible para el retail banking. Esta herramienta multisegmento cubre desde el sector minorista hasta la banca de inversión, proporcionando funcionalidades esenciales como onboarding digital, originación de préstamos, atención al cliente e integración con sistemas CRM. Además, incorpora una capa de inteligencia artificial que permite segmentar mercados y optimizar estrategias de conversión de productos.

Cabe destacar que uno de los principales desafíos que enfrentan los bancos tradicionales es la gestión de los sistemas heredados, conocidos como legacy systems, que dificultan la innovación y aumentan los costes operativos. A propósito de esto, la plataforma de Backbase facilita la integración con estos sistemas, reduciendo significativamente los plazos y costes de desarrollo de nuevas soluciones digitales.

Adaptación y futuro del retail banking La adopción de tecnologías avanzadas no solo permite a los bancos tradicionales competir con las fintechs, sino también crear sus propios neobancos y ofrecer servicios especializados que atraen a diferentes segmentos de clientes. Para ello, la banca digital debe ser abierta, imprescindible en el día a día de los usuarios, comprometida con la sociedad y altamente personalizada. A su vez, la integración de servicios financieros en aplicaciones no bancarias, como las de mensajería, es una tendencia emergente en mercados como el asiático, donde plataformas como WeChat están revolucionando el sector.

Hoy en día, el objetivo de la banca es evolucionar hacia modelos más ágiles y centrados en el cliente, utilizando tecnologías como la inteligencia artificial y el big data para ofrecer experiencias personalizadas. Entonces, la colaboración entre Minsait y Backbase se presenta como una solución integral que no solo aborda los desafíos actuales, sino que también prepara a las entidades financieras para futuros desarrollos y demandas del mercado.

En conclusión, la alianza entre Minsait y Backbase representa un paso significativo hacia la modernización del retail banking, ya que proporciona una plataforma de banca digital que mejora la eficiencia operativa y la experiencia del cliente. Esta colaboración ejemplifica cómo la tecnología y la innovación pueden transformar la industria bancaria. Para más información es posible consultar el artículo al respecto publicado por Digital Biz Magazine.