La Novena Nube celebra su 16 aniversario

La tienda online de textil hogar por excelencia cumple 16 años desde su salto a internet y lo celebra por todo lo alto con descuentos, promociones de 3x2 en una gran cantidad de productos de su catálogo y una amplia variedad de ropa de cama, ropa de baño y complementos textiles para el hogar disponible en La Novena Nube.

¿Por qué La Novena Nube? La tienda online La Novena Nube vio la luz hace 16 años como una idea para adaptar la empresa textil familiar de la que proviene al nuevo contexto social de internet y las nuevas tecnologías. Situada en un pequeño pueblo de Valencia, en Aielo de Malferit, uno de los principales enclaves de fabricación textil nacional, adaptar una empresa textil tradicional a una nueva realidad era su objetivo principal. La Novena Nube era el entorno perfecto para poner en valor la gran experiencia del mundo textil con la que contaban sus fundadoras y ofrecer a los clientes la mejor selección de productos para el hogar cada temporada.

El espíritu de superación y de aprendizaje constante vienen relacionados con su nombre, debido a una novela de Luanne Rice titulada Cloud Nine (La novena nube) en la que la protagonista de la historia se enfrenta a un cambio drástico de su vida superando cada problema que se le presenta abriendo un negocio, que da nombre al relato, de ropa de hogar en un pequeño pueblo. Como las fundadoras de La Novena Nube, la superación personal y la adaptación a nuevos contextos forman parte de su propia historia.

Ofertas y novedades Para celebrar su aniversario, La Novena Nube prepara para el mes de junio un carrusel de ofertas y promociones en todo su catálogo. Podrás disfrutar de un 3x2 en todo el textil hogar de la web (excepto en la categoría outlet y en mantas de mudanzas). Además, se contará con descuentos permanentes en la sección Outlet de la web con últimas unidades a precios muy competitivos y atractivos. También se podrá beneficiar de la entrega en un día de una gran selección de productos de la tienda online y así no se deberá esperar a disfrutar de las nuevas adquisiciones de textil hogar para salón, baño o dormitorio.

Como novedades, hay ya disponibles los nuevos catálogos de primavera verano 2024 en la tienda online de las principales marcas del mercado como Cañete, Antilo y Fundeco, Confecciones Paula, Camatex, Reig Martí y muchas otras firmas de gran tradición textil. Con la entrada del buen tiempo, los productos estrella para la cama son las colchas capa y las sábanas de algodón, pero también los boutis, mantas finas y plaids. Y para el salón, las faldas camilla de tejido chenilla y otoman más frescas para el buen tiempo. Además de todo esto, La Novena Nube tiene disponible durante todo el año cualquier ropa que se vaya a necesitar para el hogar, sea invierno o verano: edredones, mantas, conforters, cojines, cortinas, etc. Se podrá encontrar cualquier prenda que se necesite para el dormitorio, el salón y también para los peques de la casa con camas infantiles o ropa de cuna para bebé.

Fidelización y atención al cliente Uno de los aspectos más importantes que La Novena Nube ha ido trabajando durante todos estos años, además de la calidad de sus productos y unos precios competitivos, ha sido la atención al cliente. Su programa de fidelidad consiste en que por cada 10 € de compra, se acumula 1 punto con un valor de 0,20 € y estos son canjeables por dinero en descuento directo para cualquier pedido superior a 30 €. Por tanto, comprar en La Novena Nube tiene descuento seguro.

Además, en La Novena Nube, la satisfacción del cliente es muy importante, por ello trabajan en una atención personalizada, con un amplio horario y en la que resuelven las dudas sobre los productos, pero también aconsejan en temas de tejidos y decoración para el hogar. Todo ello para que la compra sea de lo más satisfactoria y se vuelva a contar con La Novena Nube para crear un hogar con toda la ropa de cama y complementos de decoración que se puedan necesitar.

La calidad, los mejores precios, la variedad, la personalización y la dedicación son los puntos más importantes que La Novena Nube ha ido trabajando a lo largo de estos 16 años de existencia y que les ha permitido seguir creciendo y siempre innovando para poder traer al hogar los mejores catálogos de las mejores marcas a los mejores precios. Se invita a celebrar con ellos este aniversario y beneficiarse de las promociones y ofertas en textil hogar, ropa de cama y complementos textiles de decoración para hacer del hogar un refugio.