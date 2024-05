Elegir entre más de 150 idiomas

Italki lanza las primeras becas para aprender inglés dirigidas a profesionales con aspiraciones internacionales.

La plataforma líder para aprender inglés con nativos abre el plazo para solicitar seis becas por un valor de 8.000 €.

Las seis becas se destinarán a profesionales y recién graduados que necesiten mejorar su nivel de inglés para su desarrollo profesional.

Madrid, 30 de mayo de 2024.- italki, la plataforma de aprendizaje de idiomas que conecta a sus estudiantes con profesores nativos a través de clases particulares online, ha lanzado las primeras becas para recién graduados y profesionales que buscan desarrollar su carrera en puestos de mayor responsabilidad, proyectos internacionales, o mejorar sus opciones para cumplir los requerimientos del mercado laboral.

El manejo del inglés es cada vez más demandado por las empresas, sobre todo para puestos de responsabilidad. Esta demanda choca con la realidad del mercado, donde según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) un 10% los españoles afirma expresarse con dificultades, mientras que un 75% reconoce no saber hacerlo como desearía.

A través de las becas, los seleccionados podrán mejorar sus conocimientos de inglés para la comunicación empresarial internacional, y fomentar el crecimiento profesional y las oportunidades de establecer contactos a escala mundial. Esta iniciativa se compone de seis becas valoradas en 8.000 € que se asignarán a través de crédito en la plataforma para poder acceder a las clases de la categoría Business English.

Las seis becas incluyen dos modalidades: beca completa, optando a 3 clases a la semana durante seis meses, o en la modalidad parcial, compuestas de 3 clases a la semana durante tres meses. Los interesados que cumplan con este perfil, podrán inscribirse a estas becas desde el 23 de mayo hasta el 30 de junio.

La categoría Business English permite a los usuarios prepararse para poder afrontar una entrevista de trabajo, participar con soltura en una importante reunión de negocios, e incluso ofrece herramientas para la redacción de emails profesionales y otros documentos, como curriculum o presentaciones e informes.

En los últimos años, no solo ha cambiado la forma de comunicarse y generar nuevas redes de contactos, sino que también han aparecido nuevos modelos de negocio, y a medida que las empresas buscan expandirse a nivel mundial, el riesgo de una mala comunicación aumenta.

Dominar otros idiomas, permite comunicarse de manera más efectiva con clientes, proveedores y posibles socios internacionales. Desde italki apuntan que “comunicarse en varios idiomas no solo aporta un valor competitivo a la empresa y facilita las transacciones comerciales, sino que demuestra un profundo respeto por la cultura y el contexto del cliente, lo que a menudo se traduce en lealtad y relaciones comerciales a largo plazo".

Una de las mayores ventajas de la plataforma es la flexibilidad que brinda el acceso a profesores particulares nativos de forma online. Estas clases permiten establecer horarios flexibles, independientemente de su ubicación geográfica. Con este tipo de enseñanza, cada individuo tiene su propio ritmo y estilo de aprendizaje, donde los profesores particulares ofrecen un enfoque personalizado, adaptando las lecciones y los materiales a las necesidades y objetivos específicos de cada estudiante.

Italki ofrece clases individuales y otras herramientas avanzadas para elevar el conocimiento a otro nivel, gracias a sus más de 30.000 profesores nativos cualificados, que pueden identificar las fortalezas y áreas de mejora de cada estudiante, ajustando su metodología para maximizar el progreso individual. Italki cuenta con más de 10 millones de usuarios y está disponible en más de 200 países, ofreciendo más de 150 idiomas. Además, la valoración de satisfacción de sus usuarios es de "Excelente", con una puntuación de 4.7 sobre 5, según reseñas de Trustpilot, un servicio de reputación independiente.

Más info e inscripciones https://www.italki.com/es/scholarships/business-english

Sobre italki

italki es una comunidad global de aprendizaje de idiomas conectando a estudiantes y profesores a través de tutorías individuales online, porque la interacción y la inmersión lingüística son las mejores formas de aprender y dominar una lengua extranjera. Con profesores nativos y cualificados que enseñan más de 150 idiomas, italki es la ayuda que se necesita para dominar un idioma.