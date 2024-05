Selección de Personal con IA. Beneficios y retos de una tecnología disruptiva

"La combinación de la inteligencia artificial con la experiencia humana no solo optimiza los procesos de selección, sino que también asegura una alineación precisa con las necesidades y la cultura de los clientes", comenta Eilyn Lavín, Gerente Regional de Atracción de Talento en SOAINT.

Mayo de 2024 - La inteligencia artificial (IA) está transformando rápidamente diversos sectores, y la selección de personal no es la excepción. Este avance tecnológico promete revolucionar los procesos de contratación, ofreciendo eficiencia y precisión sin precedentes. Sin embargo, también plantea desafíos importantes que las empresas deben considerar.

La IA puede analizar grandes cantidades de datos y preseleccionar candidatos de manera rápida y precisa, ayudando a evitar prejuicios y sesgos inconscientes. Además, puede identificar patrones y tendencias en los perfiles de los candidatos, facilitando la búsqueda del talento adecuado y proporcionando recomendaciones personalizadas a los reclutadores.

Según una encuesta de Randstad Research, el uso de IA en los procesos de selección de personal en España ha aumentado del 5% al 15% en menos de un año, reflejando la confianza de las empresas en esta tecnología.

Retos y riesgos de la IA en la selección de personal A pesar de sus ventajas, el uso de IA en la selección de personal no está exento de riesgos. Los algoritmos pueden perpetuar sesgos existentes si se entrenan con datos históricos sesgados. Además, la IA tiene limitaciones para evaluar habilidades blandas cruciales, como la comunicación y el trabajo en equipo. Es vital que las empresas implementen medidas para mitigar estos riesgos.

Regulaciones y sanciones. La Comisión Europea ha establecido una nueva normativa para garantizar que los sistemas de IA respeten los derechos de los ciudadanos. Esta normativa, que entrará en vigor en 2026, clasifica las prácticas de IA en tres categorías de riesgo y prevé multas significativas para las infracciones.

La visión de SOAINT En SOAINT, empresa líder en servicios y consultoría TI, han integrado herramientas tecnológicas avanzadas para optimizar su proceso de atracción de talento. “Utilizamos evaluaciones psicolaborales y técnicas virtuales para medir tanto competencias técnicas como habilidades blandas, asegurando una selección de talento alineada con nuestra cultura organizacional”, afirma Eilyn Lavín, Gerente Regional de Atracción de Talento en SOAINT.

Según Lavín, para gestionar sus procesos de selección de manera eficiente, en la compañía han adoptado un avanzado Sistema de Gestión de Reclutamiento (ATS) que mejora la experiencia de los candidatos y reduce los tiempos de contratación. Además, sostiene haber maximizado el uso de LinkedIn Recruiter y los Job Slots para acceder a una vasta red de profesionales altamente calificados.

Visión de futuro: Inteligencia Artificial en reclutamiento "En SOAINT, estamos entusiasmados con las posibilidades que la IA ofrece para el futuro del reclutamiento", expresa Lavín. "Creemos firmemente que la IA puede transformar la manera en que identificamos y evaluamos a los candidatos, automatizando tareas repetitivas y proporcionando análisis predictivos que mejoren significativamente la toma de decisiones. Estas herramientas nos permiten no solo ser más eficientes, sino también ofrecer una experiencia positiva a nuestros candidatos, manteniéndonos a la vanguardia en la atracción de talento en el competitivo sector TI".

Añade, además, que en SOAINT comprenden la importancia de entender el negocio de sus clientes, identificando las barreras y ofreciendo soluciones IT efectivas para su desarrollo y crecimiento. "Contamos con un equipo robusto y experto en reclutamiento y selección de profesionales IT, tanto a nivel local como internacional", confirma Lavín.

Sobre SOAINT SOAINT. Empresa referente en servicios de TI, consultoría y soluciones empresariales con más de 15 años de experiencia. Su misión es impulsar el éxito de los negocios a través de soluciones innovadoras. Siendo partners estratégicos de marcas globales como Red Hat, IBM y Oracle, ofrece productos y servicios de vanguardia para adaptarse a entornos empresariales en constante evolución.

Gracias a su metodología propia IterAE, optimiza la gestión de proyectos de TI mediante prácticas ágiles y CMMI, alineando el negocio con su ecosistema y potenciando la colaboración y el conocimiento. IterAE acelera la transformación digital, asegura la calidad y seguridad en cada etapa del proyecto, promoviendo la modernización tecnológica y una cultura DevSecOps integrada, garantizando que las empresas aprovechen al máximo su potencial digital.

Con presencia en España, Chile, México, Colombia, Venezuela, Panamá, Perú y Ecuador, asegura conocimiento global y soporte local para satisfacer las necesidades de sus clientes en todo el mundo. En SOAINT, están comprometidos con la excelencia y la satisfacción del cliente, y continúan trabajando para ser el socio de confianza en la transformación digital de sus clientes.

Para obtener más información, se puede visitar soaint.com.