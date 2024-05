Irontech Group nuevo representante de i.safe MOBILE en España amplía su portafolio con dispositivos ATEX

Irontech Group, líder en soluciones tecnológicas industriales, anuncia con orgullo su nueva alianza estratégica con i.safe MOBILE, convirtiéndose en nuevo representante en España de sus innovadores teléfonos y tablets ATEX. Esta colaboración refuerza la posición de Irontech Group en el mercado de la automatización y seguridad industrial, mejorando asimismo la trazabilidad y comunicación en zonas peligrosas Seguridad en la Industria: Prevención de accidentes y explosiones

La seguridad es un pilar fundamental en cualquier entorno industrial, especialmente en aquellos donde el riesgo de explosión es elevado. Irontech Group, consciente de esta realidad, ha incorporado a su catálogo los dispositivos ATEX de i.safe MOBILE, diseñados específicamente para operar de manera segura en atmósferas potencialmente explosivas. Estos complementan a sus ordenadores y monitores ATEX, para aportar una solución completa en zonas peligrosas a sus clientes de Oil & Gas, Química, Alimentaria, etc.

Estos teléfonos y tablets ATEX cumplen con las más estrictas normativas internacionales, garantizando la protección y seguridad de los trabajadores en sectores como el petroquímico, gas, minería y otros entornos industriales. Al aumentar significativamente la seguridad del entorno de trabajo, los dispositivos ATEX no solo protegen vidas, sino que también contribuyen a la continuidad operativa y a la mejora en la eficiencia económica, minimizando interrupciones.

Trazabilidad y comunicación en zonas ATEX, un catálogo completo

Además de la seguridad, la trazabilidad y la comunicación en zonas ATEX son esenciales para la eficiencia operativa. Los dispositivos ATEX de i.safe MOBILE proporcionan soluciones robustas y confiables, permitiendo a los operarios y supervisores mantener una comunicación fluida y precisa, incluso en los entornos más exigentes. Con estos dispositivos, se podrá transmitir también información en procesos de mantenimiento y trazabilidad a los Panel PC de Irontech, por lo que los clientes podrán disponer de todos los dispositivos en un ecosistema capaz de trabajar tanto en zonas ATEX como en zona segura

Gracias a esta alianza, Irontech Group ofrece a sus clientes la posibilidad de mejorar la gestión de sus operaciones mediante la implementación de tecnologías de última generación que aseguran la correcta monitorización y seguimiento de procesos. La integración de estos dispositivos facilita la recopilación de datos en tiempo real, optimizando la toma de decisiones en cualquier situación.

Irontech Group sigue creciendo como fabricante y proveedor líder

La representación de i.safe MOBILE en España marca un hito significativo en la trayectoria de Irontech Group, ampliando su oferta de productos especializados y reafirmando su reputación como proveedor de soluciones tecnológicas de alta calidad. Esta expansión no solo fortalece su posición en el mercado, sino que también refleja su compromiso con la innovación y la satisfacción del cliente. Después de la llegada de la gama de productos de movilidad rugged de Durabook y su internacionalización como fabricante, este es otro de los frentes de crecimiento de Irontech Group, no será el último, así que habrá que seguir de cerca esta empresa y sus novedades.