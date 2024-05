Abrake, empresa española pionera en trabajos en altura, renueva su imagen y refuerza sus servicios

La empresa española pionera en trabajos en altura y de difícil acceso, Abrake S.L., ha llevado a término la renovación integral de su imagen corporativa Con una experiencia de más de tres décadas en el sector, Abrake ha apostado fuerte por la modernización de la compañía. Un proceso que, sin duda, tal y como reconoce Iñigo Villaseca, director de Abrake, "somos plenamente conscientes de que va a marcar un importante punto de inflexión a nivel profesional. Nos gustan los retos. Forman parte del ADN de Abrake. Y, en este caso, en el que el desafío apela de un modo tan potente a la propia identidad de la empresa, la percepción de todo el equipo es muy positiva con respecto al resultado. El cambio forma parte de la capacidad de resiliencia y el objetivo principal es seguir dando el mejor servicio a los clientes por muchos años más".

El cambio ha implicado tanto el lanzamiento de una nueva web, como la modernización del logotipo de la compañía, que ha optado por abandonar el apoyo ilustrativo que le ha acompañado desde sus orígenes, para apostar por una tipografía rotunda que traslada la determinación de la razón de ser de la compañía, además de la solvencia de sus acciones, acompañada de una apelación directa a los trabajos en altura en el centro mismo de la imagen.

Pero la renovación de Abrake no se queda únicamente en la modernización de su imagen, sino que va mucho más allá, incluyendo además un refuerzo y ampliación en su cartera de servicios. Y es que la compañía cuenta ahora con el respaldo internacional de Kee Safety, líder mundial de productos, servicios y formación para protección anticaídas y acceso seguro, que opera actualmente en más de 60 países en todo el mundo. Una alianza que, según afirma Villaseca, "no solo supone un fuerte apoyo por parte de una de las multinacionales más punteras en el sector de la seguridad para trabajos en altura, sino que además amplía el servicio al cliente 360º al incorporar una de las más solventes y eficaces carteras de soluciones de seguridad del mercado".

De esta manera, a partir de este momento, Abrake suma a su especialización en trabajos de montaje y mantenimiento en zonas de altura y de difícil acceso, una amplia diversidad de soluciones de seguridad para trabajos en altura que van desde barandillas de seguridad hasta líneas de vida y anclajes, pasando por protecciones anticaídas para lucernarios, puertas de seguridad industrial y plataformas y pasarelas.

La compañía brinda además servicios de consultoría de seguridad en altura, asesorando a sus clientes sobre los riesgos de caída existentes en sus instalaciones por zona o tarea a realizar. "Ofrecemos, lo que se podría denominar", explica Villaseca, "como seguridad en altura llave en mano, ya que determinamos el nivel de riesgo existente para los trabajadores y proporcionamos las mejores soluciones de mejora enfocadas en la minimización de los riesgos encontrados, priorizando siempre desde el nivel de riesgo más alto hasta el más bajo".

Asimismo, y gracias a su alianza con Kee Safety, Abrake dispone, a partir de este momento, de un departamento de ingeniería con capacidad no solo para llevar a cabo diseños a medida, sino también para certificar las soluciones de seguridad propuestas. "Esta nueva Abrake", declara su director, "cuenta con todos los recursos para ofrecer a los clientes un servicio integral de seguridad, adaptándonos a lo que el cliente necesite. Ahora, los servicios de Abrake pueden ir desde el mero diseño inicial hasta el encargo completo del proyecto, lo cual incluye tanto el diseño, como el suministro de las soluciones indicadas, además de la instalación in situ de estas -siguiendo en todo momento las especificaciones del fabricante, y la formación a los trabajadores sobre las soluciones instaladas".

En definitiva, una potente colaboración que viene a reforzar el sector de la seguridad laboral de los trabajos en altura en España y que, sin duda, suma esfuerzos en aras de contribuir al descenso de la siniestralidad laboral.