¿Es posible convertir el desorden en dinero? Una empresa española asegura que sí

LimpiezasExpress.com, una empresa dedicada a resolver problemas de limpieza complejos que muchos evitan y que pocos pueden resolver, ofrece una fórmula innovadora para convertir el caos en beneficios cumpliendo además, una función social.

Realizan limpiezas a fondo de viviendas, oficinas y locales en una sola jornada, en particular inmuebles que han sufrido situaciones traumáticas como casas afectadas por el síndrome de Diógenes, o devastadas por siniestros como incendios o inundaciones.

Este equipo de profesionales se sumerge en los escenarios más caóticos con una misión clara: restaurar el orden, devolver la dignidad y habitabilidad a los inmuebles en un plazo de tiempo muy breve, y, al mismo tiempo, generar un negocio rentable y con un impacto positivo en la comunidad.

"Comenzamos en el año 2006 y desde entonces hemos tenido que superar muchos obstáculos", recuerda Ema, del equipo de operaciones de LimpiezasExpress.com. "Muchos nos miraban con escepticismo, creyendo que nadie podría lidiar con ese nivel de desorden y suciedad y poder resolver situaciones caóticas en una sola jornada. Pero nosotros teníamos una fe inquebrantable en nuestro propósito, en nuestra capacidad y recursos para transformar esos lugares y facilitarles a sus moradores y usuarios una nueva vida. Hemos visto de todo, desde montañas de basura y trastos acumulados durante años, hasta graves daños estructurales por inundaciones severas.”

Desde inmuebles dañados por incendios que exigen un tratamiento a fondo para eliminar el hollín y retirar los bienes dañados, hasta la limpieza del desorden y destrozos causados por viviendas desocupadas, pasando por la limpieza y restauración de viviendas en riesgo de derrumbe por los cientos de kilos acumulados de basura por un síndrome de Diógenes. “Son situaciones que cada vez se dan con mayor frecuencia por los cambios sociales y por el envejecimiento de la sociedad.”, relata Ema.

Un enfoque integral: más allá de la limpieza física Su labor no se limita a la limpieza física, también transforma vidas. Su equipo de profesionales va más allá de la limpieza para recuperar la dignidad de inmuebles deteriorados y dar apoyo emocional a las personas que han vivido en ellos.

“A veces, nos llevamos agradables sorpresas: recuerdo un vaciado en Barcelona. Encontramos una caja llena de cartas de amor de décadas atrás. Fue conmovedor darnos cuenta de la historia de vida que se ocultaba detrás del desorden", relata Ema.

LimpiezasExpress.com ofrece distintos elementos diferenciales que giran alrededor de una propuesta de valor principal: ofrecen un equipo humano y técnico especializado en limpiezas puntuales y llave en mano para que el cliente se libere de preocupaciones y vea resuelto su problema en tiempo récord.

Son capaces de limpiar y ordenar todo tipo de inmuebles en una sola jornada; con la posibilidad de reservar sin pago por anticipado; reservas incluso de un día para otro: en cualquier lugar del territorio nacional y varios lugares de Latinoamérica.

Gestionan eficaz y urgentemente para el cliente autorizaciones de intervención del vecindario, presidentes de comunidades y ayuntamientos, coordinan numerosos operarios y gremios, ponen a disposición del cliente maquinaria de todo tipo como barredoras, contenedores, desinsectadores y maquinaria de ozono; tratamientos fungicidas, bactericidas e insecticidas, tratamientos antiplagas, seguros de responsabilidad civil; autorizaciones para retirada y tratamiento de los residuos; y un largo etcétera.

Un modelo de negocio innovador, replicable y rentable LimpiezasExpress.com ha comenzado recientemente a expandir el expertise de este modelo de negocio diferencial en el sector multiservicios a través de licencias y franquicias, permitiendo unirse a su red a empresarios y autónomos del sector de la limpieza y multiservicios que quieran recibir un impulso en facturación y clientes ampliando sus líneas de negocio. Uniéndose a su red, estos empresarios y autónomos se benefician del know-how, marca posicionada en el mercado, y expertise de LimpiezasExpress.com, además de otros beneficios como derivación de clientes, derivación de trabajos ya cerrados, formación, software avanzado de gestión de clientes y de trabajos con funciones de inteligencia artificial.

Ismael Reyes, propietario de una licencia de LimpiezasExpress.com en Madrid, comenzó su camino de expansión a mediados de 2024 cuando se unió a la red.

"Yo ya tenía un negocio de limpieza que funcionaba bien, pero quise ir mucho más allá. La red de LimpiezasExpres.com me da herramientas tecnológicas y recursos equivalentes a los de una gran empresa que no podría haber tenido por mi cuenta. Recibo también un flujo de prospectos comerciales y de clientes ya cerrados", afirma Ismael. "Además, he recibido formación completa en temas que me permiten aumentar mi productividad y metodologías, en particular operativos y comerciales con el apoyo de un equipo de profesionales experimentados que me proporciona la seguridad y respaldo que necesitaba para seguir creciendo."

¿Qué hace que el modelo de negocio de licencias de LimpiezasExpress.com sea tan atractivo? Eficiencia máxima: limpiezas a fondo en un solo día Una de las principales ventajas competitivas de Limpiezas Express es su capacidad para realizar limpiezas a fondo en un solo día. Han estandarizado sus procesos y dividido las tareas en pasos productivos siguiendo Procesos Estándar Operativos (PEOs), lo que les permite ofrecer un servicio rápido y eficiente sin comprometer la calidad.

Digitalización de un sector tradicional como el de la limpieza “Hemos desarrollado un innovador ecommerce de servicios de limpieza. Se trata de un sistema de cálculo de presupuestos online en tiempo real en nuestra web limpiezasexpress.com que permite al cliente de forma autónoma elegir qué desea limpiar en cada estancia de su inmueble, calcular el precio de su servicio de limpieza en solo 5 minutos y además, reservarlo sin necesidad de perder el tiempo con visitas para recibir presupuestos, ni perder el tiempo hablando con nadie para solicitarlo. De esta manera ofrecemos un presupuesto cerrado y transparente desde el primer momento", explica Ema.

Procesos de limpieza con altos estándares de calidad Están comprometidos con la calidad y la profesionalidad en todos sus servicios. Los licenciatarios reciben formación continua para garantizar que ofrecen un servicio de primera clase, cumpliendo con los altos estándares de la marca.

Una empresa de limpieza reconocida y fiable LimpiezasExpress.com es una marca reconocida en el mercado español, lo que facilita la captación de clientes y la fidelización. Su reputación por la calidad, la eficiencia y el compromiso con la comunidad la convierten en una opción atractiva para quienes buscan servicios de limpieza en un sector muy atomizado, y que no suele gozar de proveedores de calidad, ni fiables, ni puntuales.

Apoyo continuo para el éxito de la franquicia y licencia de limpieza Igualmente, LimpiezasExpress.com ofrece a los empresarios y autónomos del sector un apoyo integral en todas las áreas del negocio, desde el marketing, captación de clientes, desarrollo de producto, servicios de atención al cliente, calidad, y apoyo en operaciones. Este respaldo permite a sus asociados enfocarse en lo que mejor saben hacer: ofrecer un servicio de limpieza excepcional a sus clientes.

Una demanda continua y creciente La limpieza es uno de esos sectores definidos como “de demanda continua y recurrente”; en este sentido, es un sector de necesidad similar a la alimentación o a los suministros. Se trata de un sector que ha visto incrementado su peso por el aumento de la percepción de su importancia entre la sociedad por la concienciación de la higiene después de la pandemia del COVID. Según el informe anual de la Asociación Española de Franquiciadores (AEF), el sector que comprende los servicios de limpieza, tintorerías, reformas y mantenimiento facturó 306 millones de euros en el 2022

Unirse a la revolución de la limpieza y hacer crecer el negocio Si se trata de un empresario o autónomo del sector de la limpieza que busca hacer crecer el negocio y tener un impacto positivo en la sociedad, Limpiezas Express invita a unirse a su red de franquicias y licencias.