Ministros y funcionarios públicos de África viajan a España durante la 26ª edición de África Energy Forum

Más de 33 ministros y 100 funcionarios públicos de alto rango de toda África viajarán a España durante la celebración de la 26.ª edición del Africa Energy Forum (aef), del 25 al 28 de junio, en la Fira de Montjuïc (Barcelona) España, con su compromiso de inversión de 2300 millones de dólares en financiación para Sudáfrica y el reciente anuncio de su apoyo para proyectos de hidrógeno verde en Mauritania, se une a Francia, Alemania, Italia, la UE y el Reino Unido, pasando a formar parte del grupo de naciones europeas que proclaman su compromiso con el desarrollo de la energía limpia en el continente africano.

Pero ¿el sector privado está preparado para las oportunidades de inversión que podrían duplicarse tras esos compromisos? La capacidad de generación de energías renovables en África prácticamente se ha duplicado en la última década, pero eso no es suficiente. Un estudio reciente de Climate Analytics refleja que África necesita 100 000 millones de dólares al año de inversión en acciones climáticas, cinco veces los niveles de inversión actuales, para cumplir con los objetivos acordados en materia de energías renovables en la COP28.

Ante la llegada de inversores de casi 90 países de todo el mundo a Barcelona para el aef24, Simon Gosling, de EnergyNet, asegura: "El sector privado ya ha mostrado su voluntad de invertir miles de millones en proyectos, pero estos siguen sin avanzar lo suficientemente rápido".

"Las naciones industrializadas serán las más afectadas si África no es capaz de aumentar significativamente sus índices de electrificación y de desbloquear el panorama inversor que está impidiendo la participación de financiadores sólidos del sector privado".

"La seguridad alimentaria, el acceso a los minerales, textiles y el crecimiento industrial a escala global son esenciales para el crecimiento económico, la salud y la sostenibilidad en el futuro. La previsión es que África acoja a un cuarto de la población mundial menor de 25 años en 2050, por lo que se debe reducir la burocracia excesiva y se deben poner en marcha proyectos al ritmo y la escala requeridos".

La temática de este año, "Sistemas energéticos para el futuro: el equilibrio entre las necesidades de África y los objetivos globales", pretende abordar estas barreras sin concesiones.

Participantes del sector público y privado pasarán juntos media jornada, a puerta cerrada, conversando sobre los desafíos a los que se enfrentan ambas partes. Se contará con la presencia de los ministros y vicepresidentes asistentes, además de administradores de servicios públicos (nacionales y municipales), organismos reguladores, instituciones financieras de desarrollo e inversores privados.

La nueva mesa redonda sobre liderazgo corporativo también servirá a los desarrolladores e inversores del sector privado de plataforma para debatir sobre las oportunidades y los desafíos a los que se enfrentan a la hora de sacar adelante los proyectos, con conversaciones vitales antes de reunirse con los ministros y los representantes de servicios públicos para establecer una vía de desarrollo mejorada para el sector energético africano.

Este innovador formato permitirá celebrar las sesiones de más alto nivel dentro del Africa Energy Forum, donde los dirigentes de las empresas podrán pasar tiempo de calidad, exclusivo, con sus socios del sector público.

Entre los temas importantes que se van a tratar en los cuatro días del evento se encuentra el potencial del hidrógeno en el continente, la gestión de las redes de suministro eléctrico, el almacenamiento y la distribución de la energía, el papel que desempeñarán en el futuro el gas y la minería, el fomento de proyectos de energías renovables, la potencia distribuida y los proyectos comerciales e industriales (C&I) para acelerar el acceso universal, el desarrollo de los mercados energéticos y una transición energética más amplia en África.

Entre los casi 2500 delegados asistentes, contaremos con un número sin precedentes de ministros de toda África, incluyendo a ministros de Nigeria, Egipto, Sierra Leona, Kenia, Senegal, Ghana, Uganda, Zimbabue, Malaui, Togo, Gabón, República Centroafricana y Zambia.

"Como especialistas en energías renovables con proyectos transformadores en Nigeria y Angola, por segundo año consecutivo, estamos orgullosos de ser patrocinadores del foro de este evento tan importante para África", asegura Adam Cortese, director ejecutivo de Sun Africa.

Wale Shonibare, director de Soluciones, políticas y normativas en materia de financiación de la energía del Banco Africano de Desarrollo (AfDB, por sus siglas en inglés), añade: "La participación del Banco Africano de Desarrollo en el Africa Energy Forum subraya nuestro compromiso con unas asociaciones, colaboraciones y diálogos sostenidos para transformar el panorama energético en toda África".

"En Barcelona, el banco mostrará iniciativas que pretenden innovar en materia de financiación, ofreciendo asistencia técnica y movilizando inversiones para lograr el acceso universal a una energía moderna, asequible y fiable en África".

Los líderes energéticos internacionales, como el Banco Mundial, Engie, Power Africa y TotalEnergies, que acudan al aef en 2024 se encontrarán con nuevos e importantes socios, como Pele Green Energy y Juwi Renewable Energy, ya que el foro continúa aumentando su alcance y su influencia año tras año.

Sitio web: https://www.Africa-Energy-Forum.com/

Distribuido por APO Group en nombre de EnergyNet Ltd.

Descargar aquí: https://apo-opa.co/3KmDKge

Acerca de EnergyNet:

"Facilitamos la inversión energética en economías en rápido crecimiento. EnergyNet lleva 25 años organizando foros de inversión y diálogos ejecutivos sobre los sectores energéticos de África y Latinoamérica en Europa, Estados Unidos, Asia, África y América Latina".

https://EnergyNet.co.UK/