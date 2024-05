FreshIN 2.0; Redefiniendo la comodidad interior con eficiencia energética

TCL es un líder en la industria de soluciones de aire acondicionado, dedicado a la innovación, la sostenibilidad y el bienestar de los usuarios y del medio ambiente. A través de FreshIN 2.0, TCL reafirma su compromiso de crear soluciones de aire acondicionado que no solo mejoran la calidad de vida, sino que también protegen el planeta. Al reducir las emisiones de carbono y promover prácticas energéticas sostenibles, FreshIN 2.0 allana el camino hacia un futuro más verde y próspero para las generaciones venideras.

El aire acondicionado inverter FreshIN 2.0 está diseñado con un firme compromiso de proporcionar una solución de refrigeración fresca y eficiente en términos de energía. Con un enfoque en la eficiencia energética y el ahorro, FreshIN 2.0 cuenta con una clasificación energética A+++, asegurando que los usuarios experimenten un rendimiento de enfriamiento excepcional mientras minimizan el consumo de energía.

Eficiencia en acción

En el corazón de FreshIN 2.0 se encuentra el revolucionario Sistema de Aire Fresco de TCL, diseñado para llevar lo mejor de la frescura natural a los entornos interiores. El sistema incorpora filtros QuadruPuri, con un proceso integral de autolimpieza en cuatro pasos, asegurando una purificación eficiente del aire y un espacio vital más saludable.

Ahorro de energía

El compresor inverter ajusta automáticamente la velocidad según la temperatura establecida, ahorrando un 75% de energía en comparación con la frecuencia fija. Control de temperatura preciso de ±1℃, enfriando a 18℃ en 30 segundos y calentando a 40℃ en 60 segundos.

Con la unidad exterior patentada, puede operar normalmente en ambientes extremos, funcionando normalmente a 60℃ /-20℃ y con una operación de potencia del 100% a 50℃.

Confort interior optimizado

Además de su funcionamiento eficiente en términos de energía, FreshIN 2.0 prioriza la comodidad del usuario con su innovadora tecnología Gentle Breeze. Con 14 aspas de viento suaves y un diseño con 1106 micro-agujeros, la función Gentle Breeze dispersa los flujos de aire frío de manera suave y uniforme, asegurando una experiencia de enfriamiento suave y natural, a diferencia del flujo de aire fuerte de los aires acondicionados tradicionales, optimizando así la temperatura de la habitación para un ajuste de consumo.

Monitoreo del consumo eléctrico para mayor ahorro

FreshIN 2.0 no solo ofrece un enfriamiento eficiente, sino que también proporciona herramientas para un consumo inteligente de energía. A través de la aplicación TCL Home, los usuarios pueden monitorear el consumo eléctrico del aire acondicionado en tiempo real, visualizando datos detallados en gráficos para una mayor conciencia y control. Este monitoreo permite a los usuarios ajustar sus hábitos de uso para maximizar el ahorro de energía y reducir los costos a largo plazo.

Un futuro más sostenible

Con su clasificación energética A+++ y énfasis en la eficiencia energética, FreshIN 2.0 no es solo una solución para la comodidad interior, sino también un paso hacia un futuro más sostenible. Al reducir las emisiones de carbono y promover la conservación de energía, FreshIN 2.0 encarna el compromiso de TCL con el cuidado del medio ambiente.