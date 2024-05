AZIER 'Años 20'

'Años 20' es un tema que habla de todas las historias que nunca ocurrieron. Es un mundo de posibilidades que uno imagina y en el que cree que será más feliz. Algo parecido a esa idea de que el césped siempre será más verde "en el jardín del vecino", pero trasladada al subconsciente de cada uno.

Las personas suelen pensar que aquello que no hicieron, lo que no sucedió o lo que dejaron que se fuera podría ser mejor que lo que tienen. El mundo está hecho para que se creen unas expectativas propias muy complicadas de cumplir, porque no se basan en los logros personales, sino en lo que rodea. Incluso las relaciones deben 'estar a la altura'. En esa línea, 'Años 20' habla precisamente de cómo, pese a trasladarse a los 'felices años 20', cumplir con el trabajo y la familia llevarían al mismo punto. Da igual que se ganase la carrera hacia la luna, el viaje interno está mal hecho y siempre se querría huir a otra parte.

"Años 20" está grabado por: Azier (Voz y acústica), Miguel Larios (Guitarra y arreglos), Víctor Elías (Piano, hammond y teclas). Ruly (Batería) y Nando Campos (Bajo).

Azier (Cáceres, 1986) arranca su carrera musical con "Donde da la vuelta el viento", un disco íntimo grabado junto a Miguel Larios, que ejerce también de productor. A través de diez canciones, parte de la memoria de sus referencias para realizar un viaje lleno de nostalgia y huellas de todo lo que parece perdido. Diez temas que pretenden ser instantáneas vitales, fotografías de momentos en los que, de forma puntual, se para el tiempo.

Llega así a un estilo distinto, más próximo al rock de autor e incluso al blues en algunas ocasiones, alejado de los grupos de los que formó parte, y con los que creció en Madrid al mismo ritmo al que lo hacía su barrio, la Alameda de Osuna, donde la música ocupa todos los rincones. En su adolescencia formó parte, como bajista, de una banda llamada Libertad Kondizional, con la que llegó a grabar 5 canciones, volcando en las letras algunas de sus inquietudes sociales. Una banda más orientada hacia el sonido 'metal' que hacía es rock pausado que ahora busca en solitario, y con la que recorrieron las grandes salas de Madrid.

Su refugio musical llega tras años de letras extraviadas en poemas y cuentos, los publicados y los que aún siembran los cajones, de la mano de grandes artistas que se han convertido en amigos sinceros. Miguel Larios, tras años de caminos separados, se cruza en 2022 en el momento preciso para producir “Donde da la vuelta el viento”, recuperando esos años de rock de barrio con la calma que exigía cada uno de los temas. Virginia Maestro le da color a todo el disco, y colabora de manera especial en “Volvimos”. Ruly (Sidecars) y Víctor Elías se encargan de que el disco tenga ritmo y fondo, y cargan de matices cada una de las canciones de este álbum de debut. Un elenco que cierra con Irene Lume y Diego Aragón (La Troje), que ponen voz y vientos en “The Eddy”.

