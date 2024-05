La clave para una gestión de reservas eficiente y exitosa se llama ViDay

Una app de reservas es una herramienta tecnológica que permite a los negocios gestionar de manera eficiente y asertiva el flujo de sus clientes. En una misma pantalla, los encargados del local pueden supervisar sus horarios de forma eficaz, evitar reservas duplicadas e identificar franjas horarias disponibles, entre muchas otras ventajas. Aunque muchos negocios en España aún no han adoptado esta tecnología, quienes lo hacen pueden facilitar hasta un 83% la gestión de su día a día.

En un mundo cada vez más digital, estas aplicaciones se convierten en una solución esencial para administrar los calendarios de trabajo de manera intuitiva. ViDay representa esta nueva eficiencia. No solo es una app de reservas, sino una herramienta integral que transforma la gestión diaria del negocio con su poderoso software interno.

Con ViDay, los negocios no solo simplifican las reservas, sino que optimizan todas las operaciones diarias, liberando tiempo y recursos para lo que realmente importa: hacer crecer tu negocio.

Mucho más que una app de reservas VIDay es una marca de tecnología que proporciona a compañías de todo tipo soluciones que hasta ahora estaban reservadas solo para las grandes empresas. Los representantes de esta firma explican que su programa va mucho más allá que una app de reservas. Además, el negocio contará con una plataforma completa para gestionar las actividades internas como facturación, fichaje o pedidos.

Como app de reservas para los clientes, las compañías tienen la posibilidad de implementar, además de reservas online, el envío de recordatorios a los clientes. Así mismo, bonos, promociones y otras estrategias de fidelización. También se pueden gestionar cobros y turnos; los cuales serán visibles para el cliente en cualquier dispositivo móvil.

Con su software de gestión, el negocio podrá gestionar sus actividades internas de manera muy sencilla, desde calendario, atención al cliente, gestión de inventario, facturación, así como atraer nuevos clientes con sus opciones de marketing y fidelización, entre otras muchas más posibilidades.

Tecnología punta accesible para pequeñas empresas Una de las mayores virtudes que posee el programa de ViDay es su accesibilidad. En primer lugar, es muy económico de implementar, razón por la cual cualquier negocio tendría la capacidad para utilizarlo. En segundo, posee una interfaz sumamente amigable y fácil de utilizar, tanto para el negocio como para sus clientes.

Para el equipo de ViDay eso implica enormes posibilidades de crecimiento, ya que las empresas se vuelven más productivas y competitivas. Con esta herramienta, cualquier emprendimiento puede despedirse de llamadas telefónicas, líos con el uso de programas como Excel, montañas de papel o e-mails sin contestar. En definitiva, una serie de ventajas que hasta hace poco solo estaban reservadas para grandes presupuestos. Aquellos interesados en empezar a gestionar sus negocios con ViDay, cuentan con la posibilidad de dejar sus datos en la web de la empresa, desde 39 euros.