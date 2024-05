El Clúster GAIA participa un año más en formato agrupado en la BeDigital 2024

En línea con su compromiso de ayudar y acompañar a pymes y emprendedores a avanzar en su transformación digital. 17 empresas socias del Clúster participarán como expositoras en Be Digital 2024 en el stand agrupado de GAIA, dando a conocer sus soluciones y servicios de digitalización para las organizaciones industriales asistentes a +Industry (Pabellón 4, stand C15) En colaboración con la Oficina Acelera Pyme Bizkaia, el Clúster vasco organiza los días 4, 5 y 6 junio, de 11:30 a 13:00 horas, en el Speaker Corner del BEC encuentros con experiencias de digitalización orientadas a: la cuántica, la Inteligencia Artificial, el spatial computing y la Ciberseguridad.

En línea con su compromiso por ayudar a pymes y emprendedores en su transformación digital, el Clúster GAIA -entidad colaboradora de BeDIGITAL-, ha organizado diversas actividades en el marco de la edición 2024. Enmarcada en la 32 BIEMH, BeDIGITAL es el punto de encuentro entre los facilitadores de las herramientas de digitalización y las empresas industriales usuarias y potenciales usuarias de estas herramientas, por lo que la participación y presencia de GAIA resulta clave.

En concreto, 17 empresas asociadas al Clúster participarán desde el próximo lunes como expositoras en BeDIGITAL 2024 en el stand agrupado de GAIA (Pabellón 4, stand C15), con el objetivo de dar a conocer sus soluciones y servicios de digitalización.

Se trata de las compañías y organizaciones: AuthUSB, Beclever-Devoteam, Bizintek Innova, Cybertix Simulation Technologies, D&A Innovative Systems, Ideable, Mytra, Perseus Ciberseguridad, PWC, Remote Monitoring Services, S2 Grupo, Sarenet, Talio, Tazebaez, The Whiteam Consulting, Ulma Embedded y UPV/EHU.

Además de ello, y en colaboración con la Oficina Acelera Pyme Bizkaia, el Clúster vasco ha organizado los días 4, 5 y 6 de junio, de 11:30 a 13:00 horas, en el Speaker’s Corner del Pabellón 4, sesiones dinámicas para proyectar experiencias de digitalización relacionadas con tecnologías habilitadoras y disruptivas como: la cuántica, la inteligencia artificial, los gemelos digitales, el spatial computing y la ciberseguridad.

Se ha habilitado, asimismo, en el stand un espacio PodCast by Media Attack, en el que se realizarán diferentes entrevistas a las empresas participantes y se debatirá sobre retos y oportunidades de la digitalización, entre otras cuestiones, con diversos ponentes con experiencia y renombre en este ámbito.