Un espectáculo de moda en Pamplona: ‘Fashion Creative’ III Edición

El emblemático Hotel NH Pamplona fue testigo de la tercera edición del desfile ‘Fashion Creative’ organizado por Creanavarra Arte Digital y Tecnología El 17 de mayo de 2024, el emblemático Hotel NH Pamplona fue testigo de la tercera edición del desfile ‘Fashion Creative’, un evento que se ha convertido en una cita obligada para los apasionados del diseño y la moda en Navarra. La gala fue una celebración del talento emergente de los estudiantes de Creanavarra Arte Digital y Tecnología, quienes presentaron sus innovadoras colecciones ante un público lleno de expectativas.

Colecciones que marcan tendencias

Desde las frescas propuestas de los estudiantes de primer año con '80 Días' hasta las sofisticadas creaciones de los graduados con 'Jaraba', el desfile abarcó una amplia gama de estilos y conceptos. Las colecciones cápsula, como 'Rangreza' de Aziza Boota Sultana y 'Nature´s Changes' de Naia Gurruchaga Casado, mostraron un nivel de creatividad y técnica que presagian un futuro brillante para los nuevos diseñadores, todos ellos estudiantes del Grado Oficial en Diseño de Moda en Creanavarra.

Un evento con padrinos de lujo

MALNE, la prestigiosa firma dirigida por Paloma Álvarez y Juanjo Mánez, apadrinó esta edición de ‘Fashion Creative’, aportando un toque de sofisticación y prestigio al evento. La participación de MALNE no solo elevó el perfil del desfile, sino que también inspiró a una nueva generación de diseñadores con su enfoque único en prendas de lujo personalizadas y su destacada trayectoria en la moda de alta costura.

La experiencia de Paloma y Juanjo, quienes han sido figuras centrales en los desfiles más importantes de España, como la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y MFSHOWMEN, ha sido fundamental. Su capacidad para fusionar la artesanía tradicional con tendencias contemporáneas ha resonado profundamente en el sector, marcando un estándar de excelencia que motivó a los estudiantes de Creanavarra a presentar trabajos de alta calidad.

El evento fue un homenaje no solo a la creatividad emergente de los estudiantes de Creanavarra, sino también al legado y la influencia continua de MALNE en la moda española.

El brillo singular de Joseba Huarte

Joseba Huarte, un destacado alumni de Creanavarra y galardonado en esta tercera edición del desfile ‘Fashion Creative’, tuvo una participación notable en el evento. En su atelier, conocido por la confección de vestidos personalizados, se esmera en capturar no solo la esencia de cada clienta, sino también en incorporar un espíritu de autenticidad y exclusividad en cada pieza. Durante el desfile, presentó algunas de sus creaciones más impresionantes, cada una reflejando una fusión de técnica impecable y una estética innovadora.

Las creaciones de Joseba se caracterizan por su atención meticulosa al detalle y por un enfoque que prioriza la expresión personal a través de la moda. Cada vestido, meticulosamente elaborado en su taller, es el resultado de un diálogo continuo con la clienta, asegurando que cada creación no solo se ajuste perfectamente, sino que también resalte la personalidad y las preferencias individuales. Esto hace que sus vestidos sean más que simples prendas; son declaraciones de identidad.

La presencia de sus diseños en el desfile fue uno de los puntos culminantes de la noche, capturando la admiración de todos los asistentes y demostrando por qué Joseba Huarte es considerado una de las futuras promesas en el mundo de la alta costura.

Innovación y sostenibilidad con Enneges

Enneges, la innovadora firma de moda upcycling dirigida por los hermanos Ceballos, Íñigo y Carolina, se destacó en la edición de ‘Fashion Creative’ por su compromiso con la sostenibilidad y una visión de moda consciente y respetuosa con el medio ambiente. Presentando su aclamada línea "Street Couture", demostraron cómo la elegancia puede emanar de lo esencial, exhibiendo piezas con un patronaje meticuloso y una paleta de colores vibrantes que captaron la atención de todos los presentes.

El enfoque de Enneges no se limita a la estética, sino que profundiza en la ética de la producción de moda. Utilizando técnicas de upcycling, la firma transforma materiales reciclados y descartados en prendas de alta moda, redefiniendo lo que significa la moda de lujo en el contexto contemporáneo. Esta práctica no solo conserva recursos y reduce desechos, sino que también proporciona a cada artículo una historia única y un carácter distintivo.

Además, la presentación de Enneges en el desfile fue una oportunidad para educar y sensibilizar sobre la importancia de las prácticas sostenibles en la industria de la moda. Mostraron que es posible fusionar moda y funcionalidad sin comprometer la responsabilidad ambiental, creando piezas que son tanto deseables como duraderas. La firma es un testimonio vibrante de cómo la moda puede liderar en innovación y sostenibilidad sin perder de vista el estilo y la sofisticación.

Reconocimiento a los colaboradores del evento

El éxito de la tercera edición del desfile ‘Fashion Creative’ no habría sido posible sin la colaboración y el apoyo de una variedad de socios y profesionales del sector. Cada uno de estos colaboradores desempeñó un papel crucial en la realización de este evento tan significativo.

M2-Eventos coordinó los detalles logísticos, asegurando que cada aspecto del evento se ejecutara a la perfección. El NH Iruña Park proporcionó un escenario elegante y accesible que complementó perfectamente la atmósfera de alta moda del desfile. Estudio Kentaro, Mikel Costa, Iván Delgado e Irati Erro aportaron su expertise técnico y creativo, capturando cada momento con una maestría fotográfica y de producción impresionante.

Metta Model Agency y la escuela de baile Arkadia Dance Studio enriquecieron el evento con talentos excepcionales, mostrando la destreza y gracia de sus modelos y bailarines, mientras que Ramiro Mata añadió un toque de belleza y estilo con sus habilidades de estilismo en el cabello y maquillaje. Rebeldehada, como la presentadora oficial, guio a los asistentes a través del evento con carisma y profesionalismo. Además, la actuación de Fía, alumna de diseño de videojuegos, deslumbró a los asistentes con su talento como cantante, añadiendo un toque musical único y emocionante al evento.

Un agradecimiento especial va dirigido a Helene de Miguel, Coordinadora de la carrera de diseño de moda, y a la docente Sara Gallego.

Cada uno de estos colaboradores no solo ayudó a facilitar un evento fluido y exitoso, sino que también apoyó la visión de Creanavarra de celebrar y promover el futuro del diseño de moda. Su compromiso con la excelencia y su apoyo continuo son esenciales para cultivar el talento emergente y para el éxito de futuras ediciones de ‘Fashion Creative’.