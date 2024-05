Farmacia Cruz Óptica Ortopedia, referente en servicios de óptica y ortopedia en Madrid

Hoy en día, muchas personas optan por comprar productos de farmacia y ortopedia por internet. Existen muchos ecommerce que disponen de un amplio catálogo con artículos a precios muy competitivos.

Lo bueno de realizar las compras online es que se pierde menos tiempo, los productos llegan directamente al hogar, hay una gama más extensa de opciones y de posibilidades a la hora de encontrar lo que se busca y, en muchas ocasiones, se localizan chollos y ofertas irresistibles. Sin embargo, cuando se trata de productos para la salud como los ortopédicos y los fármacos, es esencial encontrar una web de confianza.

En este sentido, Farmacia Cruz Óptica Ortopedia es una óptica en Madrid que también dispone de ecommerce con todos sus productos disponibles para la compra online. Su dedicación y atención al cliente eficientes y su larga trayectoria en el sector la posición como una opción confiable e ideal.

Todo tipo de productos en Farmacia Cruz Óptica Ortopedia Entre su amplia variedad de servicios y productos, disponen de Farmaoptics Cruz, la óptica de Farmacia Cruz Óptica Ortopedia, creada en 1997 con la intención de dar un servicio extra. Es una óptica recomendada por el Instituto Nacional de la Salud y recibe derivaciones de los médicos de la Seguridad Social. Ofrece gafas graduadas, gafas de sol, gafas de niños, etc., combinando moda y calidad a un precio irresistible en algunas de las mejores marcas. También disponen de su propia marca de lentes de contacto con optometristas especializados en su adaptación y seguimiento. Ofrecen ofertas de 2x1 y servicios de graduación de gafas en una hora.

Por otro lado, en Farmacia Cruz Óptica Ortopedia, disponen de una sección de ortopedia en la que ofrecen todo lo que se pueda necesitar en la ciudad de Madrid. Trabajan buscando calidad y bienestar para sus clientes. Brindan una gran variedad de servicios y productos que se adaptan a diferentes necesidades: alquiler de sillas de ruedas, andadores, calzado, medias de compresión, muletas, bastones, sillas, etc.

Por otro lado, en la página web, tienen varias secciones como la de suplementos nutricionales, control de peso, productos de cosmética, cuidado solar y facial, tratamientos capilares, artículos para bebés, higiene corporal y capilar, etc. Todo a buenos precios y respaldados por un equipo de expertos que asesoran en la mejor elección.

Atención al cliente de calidad El equipo de Farmacia Cruz Óptica Ortopedia siempre está disponible para resolver todas las dudas de los usuarios. Además, se puede contactar con sus expertos via telefónica, escribiendo un correo a la dirección de email info@farmaopticaortopediacruz.es o acudiendo a su sede física en la calle Riscos de Polanco número 12 de Madrid. Están encantados de ayudar a todas aquellas personas que no saben qué producto elegir tanto de la tienda como de las secciones de óptica y ortopedia. También ofrecen soluciones si no se encuentra un producto determinado o está temporalmente agotado.

Realizan envíos en 24-48 horas a toda la península y con gastos de envío gratuitos en pedidos de más de 100 €.